„Sommerhaus“-Lisha: Die große Po-Debatte um ihr heißes Hinterteil!

Früher wollte ich immer DÜNN sein… alle sagten , nur DÜNNE Frauen ,sind schöne Frauen und ich habe es geglaubt ! Fitness hat mir GOTT SEI DANK meine Augen geöffnet und mir ein ganz anderes Bild von Schönheit gezeigt. Und das ist nicht die Zahl auf der Wage, oder das was andere mir versuchen einzureden, sondern mein eigenes Spiegelbild , dass ich zum ersten Mal in meinem Leben LIEBE und Stolz von allen Seiten betrachte , jeden Morgen. Für viele klingt es sicher Selbstverliebt. Und JA ihr habt Recht !!! JETZT endlich, liebe ich mich selbst und ich wünsche JEDER Frau auf dieser Welt , dass sie an diesen Punkt kommt in ihrem Leben. Jeder hat sein eigenes Ideal ,also strebt nicht einem nach das die Gesellschaft uns aufzwingen möchte. Du bist schön, wenn du mit Dir und Deinem Körper im reinen bist und wenn du das was du tust liebst. Nicht jeder mag muskulöse Frauen , nicht jeder mag dünne oder Kurvige Frauen. Na und ???? Wichtig ist nur dass DU magst, was du im Spiegel siehts …. ganz egal ob Füllig oder Schlank , muskolös oder untrainiert , welche Hautfarbe oder welche Nationalität du hast ??? …. #loveyourself #girlpower #whoruntheworldgirls #ilovegirls #stronggirls #motivation #fitnessmotivation #adidas #adilette #3stripesstyle #stylink