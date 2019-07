Sommerhaus-Steckbrief (7): Steffi Bartsch & Roland Bartsch

Montag, 22. Juli 2019 22:50 Uhr

Am Dienstag startet die vierte Staffel von das „Sommerhaus der Stars“ und auch diesmal nehmen wieder acht mehr oder weniger bekannte Promi-Paare teil. Eins davon sind Roland Bartsch und seine Ehefrau Steffi Bartsch. Wir stellen bis dahin alle Promi-Paare vor.

Seit 25 Jahren sind sie unzertrennlich. Im Januar 1994 lernten sich die gelernte Einzelhandelskauffrau Steffi Bartsch (46) und der medizinische Fußpfleger Roland Bartsch (48) in einer Kneipe kennen. Seitdem verbringen sie fast jede Minute zusammen. 2011 wanderte das seit 20 Jahren verheiratete Paar nach Mallorca aus und wurde dabei von „Goodbye Deutschland“ (Vox) begleitet.

Zurück in Deutschland

Zunächst eröffneten sie auf der Insel ein Sonnenstudio, später ein Fish-Spa und schließlich einen Buggy-Verleih. Den Traum vom Leben im Ausland mussten sie trotz des beruflichen Erflogs letztlich aber aus privaten Gründen (Rolands Vater wurde schwer krank) aufgeben. Doch die beiden hielten fest zusammen, gründeten 2014 das „Atlantis-Fish-Spa“ in Hilden und leben nun glücklich in Wuppertal mit ihren beiden französischen Bulldoggen „Bruno“ und „Hugi“. Seit Januar 2018 sind sie regelmäßig in den Vox-Sendungen „Beat the Box“ und „Hot oder Schrott“ zu sehen.