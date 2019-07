Sommerhaus-Steckbrief (9): Sabrina Lange und Thomas Graf von Luxburg

Mittwoch, 31. Juli 2019 19:31 Uhr

In der 3. Folge von „Das Sommerhaus der Stars‚ ziehen Jessika Cardinahl und Quentin Parker freiwillig ziehen aus und Ex-„Big Brother“-Star Sabrina zieht mit ihrem Thomas ein! Hier der nachträgliche Steckbrief!

Die gebürtige Kölnerin Sabrina Lange (51) gehört zu den Ur-Mitgliedern der „Big Brother“-Riege. Neben Jürgen Milski, Zlatko und Alex Jolig mauserte sich die gelernte Dachdeckerin zur Kultkandidatin der ersten „Big Brother“-Staffel. Doch wer ist eigentlich ihr Begleiter? Thomas Graf von Luxburg (54) stammt aus einem österreichischen Adelsgeschlecht und ist Werbemanager. Die beiden haben sich vor 18 Jahren beim RTL Shop kennengelernt.

Sabrina Lange kam als „Big Brother“-Nachzüglerin für 42 Tage in den TV-Container und belebte die Runde mit ihrer direkten und offenen Art.

Sie hat alles ausprobiert

Zu „Big Brother“-Legende und Ballermann-Partysänger Jürgen Milski hat sich damals ein ganz besonderes Verhältnis entwickelt. Doch mehr als eine gute Freundschaft wurde nie daraus. Bereits bei „Big Brother“ erzählte sie von ihren finanziellen Schwierigkeiten. Als selbstständige Dachdeckerin machte Sabrina Lange mit ihrer Firma Verluste. Das machte jahrelang Schlagzeilen.

Mit diversen TV-Auftritten im Frühstücksfernsehen und 2006 einer Rolle in der „No-Budget“ Kinofilmproduktion „Der Prinz aus Wanne-Eickel“ versuchte sie ihre Schulden zu tilgen. 2013 war sie in der Reality-Show „Queens auf Safari“ zu sehen. Zur WM 2018 unternahm sie den Versuch, ihren Schuldenberg mit dem Song „Tüte Mitleid“ zu minimieren. Sabrina Lange lebt in Olpe und fährt seit 15 Jahren Motorrad.