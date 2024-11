Diese Paare traf der "Sommerhaus"-Fluch „Sommerhaus“-Wiedersehen: Jeder gegen jeden und alle gegen Stefan

Das Wiedersehen strapaziert die Nerven von Jacob, Tessa, Emma und Umut (v.l.) (smi/spot)

SpotOn News | 26.11.2024, 22:16 Uhr

Nach dem Finale im "Sommerhaus der Stars" ist vor dem "großen Wiedersehen". Beim großen "Reinemachen" bei Frauke Ludowig fliegen Beleidigungen und Unterlassungsklagen durchs Studio. Eine Kandidatin flüchtet schon nach wenigen Minuten.

Eine Woche nach dem Ende der neunten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" folgt das "Reinemachen" (Moderatorin Frauke Ludowig). Das "große Wiedersehen" (Dienstag, 20:15 Uhr, auch auf RTL+) ist immer das heimliche Highlight des "Kampfs der Promipaare". Ohne entzerrende Spiele geht es hier 90 Minuten ohne Pause zur Sache. Alles muss auf den Tisch kommen, was im Sommerhaus und im Nachgang während der Ausstrahlung der Folgen via Social Media angefallen ist. Und das möglichst schnell, auch ohne Kontext und ohne von der Moderatorin das Rederecht bekommen zu haben.

Video News

Als Frauke Ludowig zu Beginn mit den Überraschungssiegern Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) spricht und dabei am Rande Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27) erwähnt werden, brechen früh alle Dämme. Fast alle hacken auf dem umstrittensten Paar der Staffel herum.

Erster Star stürmt nach wenigen Minuten aus Studio

Dabei treten nicht nur spontane Emotionen an die Oberfläche. Manche Stars haben sogar Requisiten vorbereitet. Rafi schenkt Emma ein Taschentuch, weil sie angeblich ständig auf Befehl in Tränen ausbricht. Und Gloria Glumac (32) schenkt Umut zwei hartgekochte Eier. Weil Emma ihn enteiert hätte. Die Geschenke sind natürlich ein später Konter für die vergifteten Präsente, die Umut ab und zu bei den Nominierungen verteilt hatte, zum Beispiel Hundefutter für den "Chihuahua" Rafi.

Obwohl sie nicht im Kreuzfeuer steht (das kommt später noch genug), gerät Tessa Bergmeier (35) ob der allgemeinen Lautstärke in Panik. Sie fasst sich ans Herz und stürmt schon nach wenigen Minuten aus dem Studio. Frauke Ludowig ruft Rafi zur Mäßigung auf, der ihr die ganze Zeit ins "Ohr schreit". Die Mahnung wirkt auch, wenn auch nur kurz.

Es ist nicht einfach, auseinander zu dividieren, wo in dem Geschrei aller gegen alle die Hauptkonflikte liegen. Das größte Duell ist sicherlich Rafi gegen Stefan Kleiser (57), der ohne seine erkrankte Partnerin Theresia Fischer (32) angereist ist. Zur Erinnerung: Rafi hatte Stefan wegen des Altersunterschieds zu Theresia als "Kinderf***" tituliert. Nur als schlechten Scherz, aber Stefan will Rafis erneute Entschuldigung nicht annehmen. Als der die Hand ausstreckt, beugt sich Stefan wie angewidert zur Seite. Dabei hatte er im Haus die Entschuldigung noch angenommen.

Unterlassungsklage und Gegenklage

Die noch im Sommerhaus angedrohte Anzeige gegen Rafi hat Stefan wegen des Ablaufs einer Frist verpasst, die Sache ist verjährt. Dafür hat er eine Unterlassungsklage gestellt. Mit der Drohung einer solchen kontert Rafi später, als Stefan behauptet, dass er und Sam eine "Deal-Beziehung" führen würden. Nicht Umut, sondern Stefan war der schlimmste Mann im Sommerhaus, resümiert Rafi später. Schlimmer kann eine Beleidigung im Kontext der Staffel kaum sein.

Doch Umut und Emma entpuppen sich im "Wiedersehen" als eines der reflektiertesten und ausgeglichenen Paare. Emma entschuldigt sich für ihr Verhalten ihrem Partner gegenüber, Umut für seine diversen Ausraster. Rafi nimmt anders als Stefan die Entschuldigung sogar an.

Gefühle zeigen – und Gefühle nicht absprechen lassen

Gloria will hingegen nicht auf sich bewenden lassen, dass Umut sich im Sommerhaus einmal bedrohlich vor ihr aufgebaut hatte. Sie hatte damals Angst, dass er ihr "eine runterhaut". Diese Angst will sie sich auch jetzt nicht durch die Relativierungen von Umut, Emma und anderen Diskussionsteilnehmer ausreden lassen.

Merke: Es geht bei "großen Wiedersehen" nicht nur darum, Emotionen auszuleben, sondern auch darum, sich Gefühle nicht absprechen zu lassen. Emma argumentiert später ähnlich, als sie darauf beharrt, dass sie sich von Sam bedroht gefühlt hat, als der bei einem Streitgespräch zufällig ein Messer in der Hand hatte.

Mord ist nicht Tobias' Hobby

Und dann gibt es ja noch das Thema Veganismus. Tessa ist mittlerweile ins Studio zurückgekehrt. Hier droht ihr prompt eine Klage von Tobias Pankow (39). Die messianische Veganerin hatte den leidenschaftlichen Jäger als Hobbymörder bezeichnet. Nicht nur im "Sommerhaus der Stars" sondern auch später über die sozialen Medien. Das findet der (Ex-)Partner von Sarah Kern (55) diskriminierend, nicht nur ihm, sondern allen Jägern gegenüber, die ja auch Tierschutz betrieben.

Der Streit um Tessa droht kurz zu eskalieren, als Alessia Herren (22) Tessas panikgeschwängertes Herzflattern vom Beginn der Sendung imitiert. Tessa baut sich vor Alessia auf, wie es im Sommerhaus höchstens Umut fertiggebracht hatte. Doch dann verschiebt sich der Fokus wieder hin zu Stefan und Rafi.

Diese Paare erwischte der "Sommerhaus"-Fluch

Wen hat nun der "Sommerhaus"-Fluch ereilt, der schon vielen Paare über die neun Staffeln zum Verhängnis wurde. Bei Tobias und Sarah war es schon bekannt, sie trennten sich kurz nach der Aufzeichnung. Hauptgrund war offiziell nicht Tobias angeblich bevormundendes Verhalten, das Sarah schon im Sommerhaus kritisiert hatte. Es lag vor allem an der räumlichen Trennung, Sarah kommt kaum noch nach Deutschland. Mittlerweile haben sich die beiden immerhin bei Instagram entblockt.

Auch die Beziehung von Tessa und Jacob hat das "Sommerhaus der Stars" nicht überlebt. Die schnelle Trennung erneuert beim "Wiedersehen" die Gerüchte, dass die beiden nur für Sendung auf Paar machten. Sie hätten eher wie beste Freunde gewirkt, ihre Küsse schienen "orientierungslos", wie Gloria findet.

Alessia und Gatte Can (29) sind dem "Sommerhaus"-Fluch nur knapp von der Schippe gesprungen. Sie waren so erschreckt über ihre Paarkommunikation in der Sendung, dass sie auf Distanz gingen. Kontakt hielten sie nur über die gemeinsame Tochter. Doch sie haben wieder zueinander gefunden. Wenigstens ein Happy End beim "Wiedersehen".