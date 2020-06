Sommerlich und simpel: Das weiße Hemd als modischer Allrounder

Mal kurz, mal lang, mal mit Hosen, mal als Kleid: Weiße Hemden können diesen Sommer in allen Variationen getragen werden. Die Stars machen es vor.

Fashion kann manchmal so einfach wie genial sein – und das weiße Langarmhemd liefert den Beweis. Längst gehört es nicht mehr nur in den Kleiderschrank der Männer, sondern dient auch als Basis für feminine Looks. So zeigt etwa Pussycat-Dolls-Sängerin Ashley Roberts (38, „Don’t Cha“) in London, wie aus einem vermeintlich simplen Hemd ein schicker Hingucker wird. Sie kombiniert das Oversize-Teil ganz einfach mit einem schwarzen Minirock und weißen Pumps. Mit einer Sonnenbrille auf der Nase ist der Sommerlook perfekt.

Stefanie Giesinger trägt das Hemd als Cardigan

Model Stefanie Giesinger (23) knöpft ihr weißes Hemd gar nicht erst zu, sondern nutzt es als eine Art Cardigan. Darunter trägt sie ein Bustier, das Sicht auf ihren durchtrainierten Bauch gewährt. Obenrum etwas freizügiger, untenrum dann bedeckt: An diese Faustregel hält sich auch die 23-Jährige. Sie wählt zu ihrem Sommerlook eine luftige High-Waist-Hose aus fließendem Stoff.

Quelle: instagram.com

Chiara Ferragni wählt die geknotete Variante

Wie es aussieht, wenn die Faustregel nicht eingehalten wird, zeigt Unternehmerin Chiara Ferragni (33). Die Italienerin setzt auf eine gewagte Kombination aus hochgeknotetem Hemd und knapper Shorts. Der Style erinnert ein wenig an Britney Spears‘ „…Baby One More Time“-Look aus den Neunzigerjahren und ist wohl eher für die Abendstunden geeignet. Sollte es kühl werden, greift Ferragni auf eine schwarze Lederjacke zurück, die dem sonst einheitlich weißen Look Kontrast verleiht.

Quelle: instagram.com

Leonie Hanne setzt das Hemd als Kleid in Szene

Von einheitlich weiß kann bei Fashion-Bloggerin und Influencerin Leonie Hanne (31) nicht die Rede sein. Sie setzt ihre weiße Hemdbluse gekonnt in Szene, indem sie diese als kurzes Kleid trägt. Für farbige Highlights sorgen Overknee-Stiefel, Tasche und Lidschatten in sommerlichem Senfgelb. Ein Oversize-Blazer mit angesagten Schulterpolstern sowie eine große Goldkette und Sonnenbrille runden den Look harmonisch ab.

Quelle: instagram.com

(cos/spot)