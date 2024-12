In Sandringham Sonntagsgottesdienst mit König Charles III. und Prinzessin Anne

König Charles III. und Prinzessin Anne vor Schaulustigen auf dem Weg zum Sonntagsgottesdienst in Sandringham. (wue/spot)

SpotOn News | 29.12.2024, 17:57 Uhr

Nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham haben König Charles III. und Prinzessin Anne auch am Sonntag einen Gottesdienst besucht. Sie unterhielten sich mit einigen der angereisten Royal-Fans.

König Charles III. (76) und Prinzessin Anne (74) haben nur wenige Tage nach dem traditionellen Weihnachtsgottesdienst auch den Sonntagsgottesdienst in Sandringham besucht. Auf einigen der von Fotografen geknipsten Bilder vom 29. Dezember ist zu sehen, wie Charles und Anne nicht nur von Reverend Paul Williams vor der St. Mary Magdalene Church begrüßt werden. Zahlreiche Schaulustige hatten sich ebenfalls vor Ort eingefunden. Auf manchen Aufnahmen unterhalten sich der König und seine jüngere Schwester mit den angereisten Royal-Fans. Insbesondere Charles schien trotz der Kälte bestens gelaunt.

Video News

König Charles III. geht ohne Königin Camilla zur Kirche

Begleitet wurden der König und Prinzessin Anne von deren Ehemann, Sir Timothy Laurence (69). Eines Berichts der britischen "The Sun" zufolge ließen sich am 29. Dezember keine weiteren Royals blicken.

Zum Weihnachtsgottesdienst hatten sich vor wenigen Tagen noch deutlich mehr Familienmitglieder eingefunden. Charles III. kam in Begleitung seiner Ehefrau, Königin Camilla (77), und der Verwandtschaft – und zeigte sich auch hier auf dem Weg zur Kirche in guter Laune. Hinter dem Königspaar lief Prinzessin Kate (42) mit ihrem Sohn Prinz Louis (6), an ihrer Seite waren ihr Ehemann, Prinz William (42), sowie deren weitere Kinder Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (11). Daneben schlossen sich unter anderem auch Annes Tochter, Zara Tindall (43), mit ihrem Ehemann, Mike Tindall (46), und den Kindern an.

Beim traditionellen Spaziergang am ersten Weihnachtsfeiertag freuten sich die anwesenden Fans sicherlich besonders über den Auftritt Kates, die in diesem Jahr eine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte und lange keine offiziellen Termine wahrnahm. Laut eines Berichts der "Daily Mail" sorgte insbesondere ihr Aufeinandertreffen mit einer Krebspatientin, der sie eine Umarmung gab, für einen emotionalen Augenblick. Die 73-Jährige kam demnach auch mit König Charles III. ins Gespräch, bei dem 2024 ebenso eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde.