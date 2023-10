Stars Sonya Kraus erlebte Terror in Israel vor Ort mit

Sonya Kraus - February 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2023, 08:00 Uhr

Die Moderatorin zeigt sich entsetzt von den aktuellen Geschehnissen in Israel.

Sonya Kraus teilt ihre Eindrücke aus Israel.

Die TV-Moderatorin reiste kürzlich nach Israel, um Freunde zu besuchen. Schon davor war sie öfter mal in das Land im Nahen Osten geflogen. Doch dieses Mal war alles anders: Während Sonyas Urlaub brach ein Krieg aus. Mittlerweile ist die 50-Jährige wieder zurück in Deutschland angekommen. Auf Instagram schildert sie ihren Fans, wie schrecklich die Lage in Israel derzeit ist. „Gestern bin ich mit meiner Familie aus Tel Aviv zurückgekommen, nachdem wir die 24 Stunden zuvor großteils im Luftschutzbunker verbracht hatten“, erzählt sie.

Sichtlich emotional betont die Blondine: „Terror ist Terror – ohne Wenn und Aber. Dafür gibt es keine Entschuldigung! Kein ‚Ja, aber …‘! Konsequenzen für das eigene Volk sind den Terroristen egal.“ Der Krieg habe nur Verlierer, denn die ganze Region leide. „Wie ihr wisst, war ich letztes Jahr in Jordanien und Marokko, im Frühjahr in Ägypten. Länder, für die Tourismus essenziell ist … Ich kann gar nicht ausdrücken, wie mir mein Herz schmerzt“, fügt Sonya hinzu.

Die Schauspielerin ist sich sicher: „Es wird erst Frieden geben, wenn Radikale ihre Kinder mehr lieben, als sie ihre Feinde hassen. Mein Herz tut physisch weh, es wird nur noch Verlierer geben.“