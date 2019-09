Sonya Kraus über den Tod von Bruder und Vater

TV-Star Sonya Kraus spricht über den Tod ihrer Familie. Die 46 Jahre alte Moderatorin ist für ihre absolute Frohnatur bekannt und sorgt im TV seit Jahren für gute Laune. Was viele aber nicht wissen, ist, dass das TV-Gesicht auch sehr schwere Zeiten hinter sich hat.

Denn schon im Kindesalter hat sie nicht nur ihren Bruder, sondern auch ihren Vater verloren. So ist ihr Bruder am plötzlichen Kindstod und fünf Jahre später auch ihr Vater verstorben. Im Interview mit ‘T-online’ erklärte Sonya Kraus jetzt: „Viele denken immer, weil mein Bruder gestorben ist und mein Vater sich das Leben genommen hat, hatte ich eine schwere Kindheit.“

Seit über 20 Jahren liiert, aber nicht verheiratet

Viel mehr erinnere sie sich heute an die guten Tage, zum Beispiel an ihre Großmutter: „Wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an den Garten meiner Oma. Die hat auf dem Land gelebt und hatte einen riesigen Garten mit Obstbäumen und Gemüse, vielen Blumen und Ecken, die man untersuchen konnte.“

Heute ist die zweifache Mutter seit 23 Jahren mit ihrem Mann zusammen, den sie komplett aus der Öffentlichkeit hält. Mit ihrem Lebensgefährten Samy hat sie zwei Söhne hat (*2010 und *2012).

„Wir schlagen uns die Köpfe ein“

Vor den Altar treten wollen sie aber nicht, so Kraus vor einiger Zeit zur Illustrierten ‘Bunte’: „Ich find Hochzeiten totaaaaal schön – aber nicht meine. Ich habe nämlich überhaupt keine Lust privat im Mittelpunkt zu stehen. Das ist für mich überhaupt keine tolle Vorstellung, dass mich alle dann angucken und ich in einer umständlichen Kutte zum Altar schreiten muss. Das hab ich alles im Job. Mein Weg zum Altar ist der rote Teppich.“

Schon 2016 sagte sie über ihre turbulente Beziehung gegenüber ‚Bunte.de‘: „Wenn es ein Kerl nach 20 Jahren immer noch schafft mich so aufzuregen, dass ich mir am liebsten ein Messer schnappen und auf ihn losgehen wollen würde, dann funktioniert es noch. Wir schlagen uns zwar die Köpfe ein, aber gleichzeitig wissen wir auch, was wir aneinander haben.“