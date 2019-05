Sophia Thiel: Haufenweise Fan-Kritik

Dienstag, 7. Mai 2019 20:55 Uhr

Sophia Thiel verärgert offenbar ihre Follower. Die 24-Jährige hat sich im Laufe der Jahre einen Namen in der Fitnessbranche gemacht. Mittlerweile sehen sich 1,3 Millionen User ihre Tipps rund um die Themen Sport und gesunde Ernährung auf Instagram an. Allerdings sind ihre Fans in letzter Zeit nicht mehr ganz so begeistert von ihrem Idol.

Sophia hat zuletzt nicht mehr allzu viel mit ihren Fans im Netz geteilt. Viele von ihren Anhängern sind sauer, weil sie auf dem Account nur noch Werbung und alte Bilder zu sehen bekommen. „Passiert hier noch irgendwas anderes außer immer nur Werbung? Sonst kann ich mir den Follow echt bald schenken“, beschwert sich jemand.

Eine andere Anhängerin zeigt sich etwas sanfter und schreibt: „Schade, dass man von dir nichts mehr sieht und hört“. Besonders ein Fan zeigt sich jedoch sichtlich enttäuscht über die Entwicklung der sportlichen Blondine.

Nur noch Werbung?

„Sorry, ich folge Sophia schon seit drei Jahren und bin wirklich ein großer Fan, weil sie mir mit ihrem Fitnessprogramm in ein neues Leben geholfen hat. Aber momentan geht es nur noch um Konsum und Awards und Kollektionen usw. Kein Sport, keine Ernährung steht mehr im Vordergrund“.

Quelle: instagram.com

Stattdessen soll Sophia nur noch darauf aus sein, ihre „Duftserie auf den ersten Platz zu kriegen“. „Für mich geht komplett die Authentizität verloren. Ich kann sie oder das Management, das den Account hier pflegt oder vertritt, nicht mehr ernst nehmen bzw. geht durch all das das Vertrauen flöten. Und zwar in das, wo sie mal ursprünglich herkam und, was ihre Intention mal war“, erklärte die Followerin weiter.

Neben ihrer Abstinenz im Netz, hat sie sich auch öffentlich sichtlich zurückgezogen. Sogar bei der diesjährigen FIBO, einer der wichtigsten Fitness-Messen, ließ sie sich nicht blicken. Angeblich, weil sie sich den Magen verdorben hatte.