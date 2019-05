Sophia Thiel: Ihr Magazin erscheint erstmal nicht mehr

Dienstag, 28. Mai 2019 08:08 Uhr

Sophia Thiels Personality-Magazin wird vorerst eingestellt. Das 24-Jährige Fitnessmodel hat sich im Laufe der Jahre einen Namen in der Fitness-Branche gemacht. Mittlerweile sehen sich 1,3 Millionen User ihre Tipps rund um die Themen Sport und gesunde Ernährung auf Instagram an.

Allerdings sind ihre Fans in letzter Zeit nicht mehr ganz so begeistert von ihrem Idol. Sophia hat zuletzt nicht mehr allzu viel mit ihren Fans im Netz geteilt. Viele von ihren Anhängern sind sauer, weil sie auf dem Account nur noch Werbung und alte Bilder zu sehen bekommen. Vor wenigen Tagen erklärte die Influencerin in einem acht Minuten langen YouTube-Video, dass es Zeit für eine Pause sei. Nun kommt für ihre Fans der nächste Schreck hinterher: Wie eine Sprecherin der ‘Bauer Media Group’ der Seite ‘Meedia’ erklärte, wird das Magazin, dass erst im Januar 2019 verkündet worden war, vorübergehend eingestellt: „Wie bei allen Personality-Konzepten steht die Person – bei unserem Magazin Sophia Thiel – im Fokus.“

Jede Menge Kilos drauf

Weiter heißt es: „Sophia Thiel hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, eine Auszeit von ihrem Job als Fitness-Model und Influencerin zu nehmen. Um ihrer Rolle als Vorbild wieder voll und ganz gerecht werden zu können, nutzt Sophia Thiel die Zeit nun, um frische Energie zu tanken und neue Ideen zu sammeln. Dementsprechend wird auch die zweite Ausgabe des Magazins nicht wie ursprünglich geplant erscheinen.“

In ihrem Video hatte die Blondine, die deutlich zugenommn hatte, vor wenigen Tagen berichtet: „In den letzten Monaten habe ich gemerkt, dass es mir immer schwerer fiel, alles gleichzeitig zu meistern. Der Spagat zwischen Athletin, Fitness-Model, Online-Trainerin, Person des öffentlichen Lebens und Influencerin zehrte immer mehr an mir und meinen Energiereserven.“ Und weiter: „Wenn ihr das Video seht, bin ich bereits auf meiner persönlichen Reise. Ich brauche Zeit, um zu mir zurückzufinden.“