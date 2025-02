Nach einer längeren Single-Phase Sophia Thiel: Ihr neuer Freund ist ein Polizist

Sophia Thiel ist wieder in festen Händen. (dr/spot)

SpotOn News | 07.02.2025, 18:25 Uhr

Fitness-Influencerin Sophia Thiel hat in einem aktuellen Interview verraten, dass sie über die Dating-App Tinder einen neuen Partner gefunden hat. Der Berliner Polizist mit russischen Wurzeln eroberte ihr Herz.

Fitness-Influencerin Sophia Thiel (29) strahlt wieder: Nach einer längeren Single-Phase hat die Youtuberin ihr Herz neu vergeben. Wie sie im Interview mit "Bunte.de" verriet, fand sie ihre neue Liebe ausgerechnet über die Dating-App Tinder – nachdem ihr viele vom Dating in Berlin abgeraten hatten.

"Mir haben so viele gesagt, du findest niemals eine ernsthafte Beziehung in Berlin", erzählte Thiel im Interview. Die pulsierende Hauptstadt -"abgefahren, multikulturell und riesengroß" – mit ihrer ausgeprägten Party-Kultur schien dafür nicht der ideale Ort.

Vom Tinder-Match zum Liebesglück

Der Zufall wollte es, dass sie bei Tinder auf einen Polizisten mit russischen Wurzeln traf. Geboren in St. Petersburg und aufgewachsen in Berlin, verkörpert er für sie im wahrsten Sinne des Wortes einen "Freund und Helfer". Die Kennenlernphase verlief allerdings nicht ohne amüsante Momente – besonders als ihm bewusst wurde, dass er eine prominente Dame datete, was er zunächst gar nicht bemerkte.

"Polizisten sind für mich so krasse Respektspersonen", gestand Thiel. Sie habe sich anfangs sogar Gedanken darüber gemacht, ob es angemessen sei, ihn nach einem Drink oder einem gemeinsamen "was rauchen" zu fragen. Mittlerweile hat sich das Paar aber wohl aneinander gewöhnt, sei überglücklich und gespannt, auf alles, was komme.

Mit ihrer Geschichte räumt Thiel auch mit Vorurteilen gegenüber Online-Dating auf. Viele ihrer Freunde hätten ebenfalls über Tinder ihre Partner gefunden – Geschichten, die sie zunächst für deutlich romantischer gehalten hatte. "Ich habe einen Musiker kennengelernt mit seiner Freundin […] Ich dachte, der ist bestimmt in Schottland in einer Bar live aufgetreten", berichtete sie. Die Wahrheit war simpler: Auch dieses Paar fand über Tinder zusammen.

Ihre neue Beziehung möchte die Influencerin offenbar zunächst noch weitgehend privat halten. Auf Instagram, wo sie sonst sehr offen über ihr Leben berichtet, teilt sie bisher keine Details über ihren Partner. Mit der neuen Liebe an ihrer Seite blickt Sophia Thiel nun erwartungsvoll in die Zukunft. "Ich habe keine Zeit zu verlieren, bald bin ich 30", sagte sie im Interview.