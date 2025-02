Stars Simone Thomalla: Diesen ‚Let’s Dance‘-Profi will sie auf keinen Fall als Partner Simone Thomalla gehört zu den Kandidaten der diesjährigen ‚Let’s Dance‘-Staffel und hat schon jetzt ganz bestimmte Partner-Wünsche. Die 59-Jährige wird wie alle anderen Teilnehmer am Freitag (21. Februar) zum ersten Mal bei der Kennenlernshow auf dem Parkett zu sehen sein. Am Ende der Sendung werden den Promis dann ihres Tanzprofis zugeteilt und Simone hat schon […]