Sophia Thomalla freut sich auf dritte Staffel „Are You The One?“

25.02.2021 23:00 Uhr

"Es lief einfach zu gut!" - Sophia Thomallas Einstand als Moderatorin der Datingshow "Are You The One?" ist geglückt. Auf Instagram freut sie sich über die Ankündigung einer dritten Staffel.

Sophia Thomalla (31) wird nach ihrer Premiere als Moderatorin der TVNow-Datingshow „Are You The One?“ für eine weitere Staffel zurückkehren. „Sorry! Es lief einfach zu gut! So let’s get back to Pornos…äh Paros and do another season. I am beyond happy“, erklärt sie in einem Instagram-Post. Thomalla ist in der zweiten Staffel zu der Show gestoßen, die derzeit bei TVNow abrufbar ist und auf der griechischen Insel Paros gedreht wurde.

„Die zweite Staffel ist auf TVNow noch erfolgreicher als die erste“, erklärt der Streamingdienst in einer Mitteilung von Donnerstag (25.2.). Deshalb stehe schon nach knapp der Hälfte der zweiten Staffel fest, dass 20 neue Singles sich bald auf die Suche nach ihrem „Perfect Match“ machen dürfen. „Bewirbt sich überhaupt jemand mit mir als Moderatorin oder haben alle Angst jetzt?“, fordert Thomalla mögliche Single-Männer und -Frauen in ihrem Post heraus. Die Moderatorin nimmt in der Show schließlich kein Blatt vor den Mund und lässt die Gruppe wissen, was sie von den Vorgängen in der Villa hält.

Die Singles müssen in dem Format bei einem gemeinsamen Zusammenleben nach ihrem Gegenstück suchen, das sich, von Experten ermittelt, auf jeden Fall unter den anderen Kandidaten und Kandidatinnen befindet. Nur wenn am Ende alle zehn Paare richtig zueinander gefunden haben, gewinnen sie die Siegprämie.