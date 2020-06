Sophia Thomalla gratuliert Loris Karius: „Happy birthday, Schönster!“

Sophia Thomalla gratuliert ihrem Freund Loris Karius auf Instagram zum 27. Geburtstag und macht ihm eine süße Liebeserklärung.

Am Montag (22. Juni) feiert Fußball-Torwart Loris Karius seinen 27. Geburtstag. Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla (30) gratulierte ihrem Freund öffentlich via Instagram zu seinem Ehrentag: Dazu teilte sie ein Pärchenbild auf ihrem offiziellen Account. „Happy birthday, Schönster!“, schreibt sie zu dem Foto, auf dem beide entspannt in die Kamera lächeln.

Zuletzt hatte Sophia Thomalla in der „NDR Talk Show“ über die gemeinsame Corona-Isolation mit Karius in der Türkei gesagt: „Noch zwei Wochen länger und es hätte einen Toten gegeben. […] Irgendwann geht man sich einfach super auf den Sack.“ Das Paar machte seine Liebe im Januar 2019 öffentlich. Loris Karius kehrt indes zum FC Liverpool zurück, er war nur auf Leihbasis bei Besiktas Istanbul.

(ncz/spot)