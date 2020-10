06.10.2020 08:45 Uhr

Sophia Thomalla ist bei der Kuppelshow „Are You The One?“ dabei

Sophia Thomalla hat einen neuen Job, sie ist bei der Kuppelshow „Are You The One?"dabei und zwar übernimmt sie bei der kommenden zweiten Staffel die Moderation.

Es könnte nicht besser für Sophia Thomalla laufen. Gerade erst wurde bekannt, dass ihre Fernbeziehung zu ihrem Kicker-Freund Loris Karius endet, denn er wird von Istanbul nach Berlin wechseln. “

Das ist ihr neuer Job

Nun machte die schöne Moderatorin bekannt, dass sie einen neuen Job ergattert hat, sie ist Moderatorin bei der RTL und TVNOW Show „Are you the one?“

Unter einem neuen Bild auf Instagram schrieb sie: „Sommer, Sonne, Pool und Cocktails? Genau mein Ding! Junge Leute beim Balzen, zoffen und zanken zuschauen und das auch noch kommentieren und bewerten dürfen? Noch mehr mein Ding! Ich moderiere die zweite Staffel von „Are you the one“.“ Die 2. Staffel des TVNOW Originals wird Anfang 2021 zu sehen sein.

So funktioniert die Show

20 liebeshungrige Singles werden in einer traumhaften Villa aufeinander losgelassen. Die zehn Jungs und zehn Mädels dürfen dann wild untereinander daten und herausfinden, wer das perfekte Match für sie ist.

Aber Achtung, nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro und die möchte natürlich jeder gern mit nach Hause nehmen.

In einer Villa können die Singles in Challenges traumhafte Dates gewinnen, bei denen sie sich näherkommen. Jede Berührung, jeder Blick, jeder Kuss kann den Singles helfen, ihren Partner im Liebesspiel zu finden. Am Ende einer jeden Doppelfolge wählen die Singles in der „Matching Night“ ihre zehn perfekten Paare.. Das Problem: Nur die Anzahl der richtigen Treffer werden aufgelöst und nicht bei welchem Paar sie richtig lagen. Pro Folge hat Nur ein Paar zudem die Gelegenheit in die „Match Box“ zu gehen. Dort wird aufgelöst, ob das Paar tatsächlich ein „Perfect Match“ ist oder sie die Suche nach ihrem passiert, wenn das Herz bei einem falschen, nur vermeintlichem „Perfect Match“ höher schlägt.

Sie wird 31

Es gibt für Sophia übrigens noch einen Grund zu feiern. Die Berlinern wird heute 31 Jahre alt. Wie sie ihren Ehrentag wohl verbringen wird? Eine ausschweifende Party wird wohl wegen Corona nicht drin sein.

Geburtstagsgrüße von Mama

Geburtstagsgrüße gab es aber trotzdem schon und zwar von ihrer Mutter Simone Thomalla. Die veröffentlichte ein Bild auf Instagram und schrieb dazu:

„Alles Liebe zum Geburtstag mein Kind . Bleib wie du bist , du tolles ehrliches Wesen und vor allem bleib gesund. Und ja: Ich hätte dich gern 2 mal, Eine von dir wär immer bei mir !!!!! Ich liebe dich und Küsse dich.“

