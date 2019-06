Sophia Thomalla klärt vor 5,4 Mio über ihr Helene-Fischer-Tattoo auf

Dienstag, 4. Juni 2019 13:14 Uhr

Die kluge Sophia Thomalla war am Montagabend die Siegerin beim Promi-Special von ‚Wer wird Millionär?‘ Die 29-jährige Ich-Darstellerin holte 125.000 € für „Ein Herz für Kinder e.V.“. Und Fernsehkoch Tim Mälzer lag mit erspielten 125.000 Euro gleichauf und spendete die für die „Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke“ sowie für „Hinz & Kunzt“.

„Ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt“, erzählte die 29-Jährige im Nachhinein gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung. „Ich habe mir vor Nervosität so oft in die Haare gegriffen, dass ich zum Ende der Sendung ein Nest auf dem Kopf hatte.“ Nie im Leben habe sie geglaubt, dass sie soviel Geld erspiele. „Ich habe gedacht dass ich mit Ach und Krach gerade mal 16.000 hole, was auch viel Geld gewesen wäre. Aber mit 125 000 kann man natürlich weitaus mehr bewegen.

Helene-Fischer-Tattoo ist überfällig

In der Show erkundigte sich Moderator Günther Jauch übrigens auch nach dem eigentlich ihren Fans versprochenen Helene-Fischer-Tattoo. Hintergrund: Im Januar 2018 hatte sie ein Bild auf Insta gepostet und schrieb dazu, dass sie sich bei 200.000 Likes ein Helene-Fischer-Tattoo stechen lassen würde. Der Post bekam 310.000 Likes.

Und nun, fast eineinhalb Jahre später?

„Das steht noch aus, aber mein Freund hat gesagt, er will nicht Helene Fischer auf meiner Haut sehen“, erklärte die Schauspielerin, die mit Fußball-Torwart Loris Karius (25) verbandelt ist, in der Quiz-Show vor 5,43 Millionen Zuschauern. „Da muss ich noch ein bisschen diskutieren.“ Jauch: „Und wenn man das irgendwo versteckt?“ Und Thomalla fragt entgeistert zurück: „Wo soll denn das sein?“