Sophia Thomalla kuschelt mit dem Freund ihrer Mutter

Huch, mit wem kuschelt Sophia Thomalla denn da? Auf Instagram hat die Beauty gerade ein Foto gepostet und der Mann in ihren Armen ist nicht ihr Freund Loris Karius, sondern der ihrer Mutter Simone Thomalla.

Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich Sophia Thomalla (31) eigentlich so gut wie nie mit ihrem Freund Loris Karius (27). Pärchen-Bilder sind daher eine absolute Seltenheit. Nun hat sich die Berlinerin aber doch mit einem Mann in ihren Armen gezeigt. Der Glückliche ist allerdings nicht der Fußball-Profi, mit dem Sophia seit 2019 liiert ist.

Sophia Thomalla und Silvio verstehen sich bestens

Stattdessen kuschelt die Fitnessgranate auf dem Schnappschuss mit einem anderen Sportler. Silvio Heinevetter (36) ist Handballtorwart beim Bundesligisten MT Melsungen. Der ist eigentlich seit 2009 mit Sophias Mutter Simone Thomalla (55) zusammen. Die Schauspielerin und ihr nur sechs Jahre älterer Stiefpapa scheinen also wohl bestens miteinander klarzukommen.

Er hatte Geburtstag

„Happy Birthday Vati Heine. Du gehörst zu meinen Lieblingspersonen auf dieser Welt“, so die Beauty zu dem Post. Der Sportler feierte am 21. Oktober nämlich seinen Geburtstag. „Danke dir kleines Frettchen“, lautete die Antwort des Handballers. Der Größenunterschied zwischen den beiden ist jedenfalls nicht zu übersehen.

Sophia Thomalla hat mehr Masse als Größe

Was der Berlinerin an Körpergröße fehlt, macht sie dafür aber mit Muskeln wett. Auf Instagram postet die „Betonrausch“-Darstellerin immer wieder heiße Fotos aus dem Fitnessstudio. Der trainierte Body der Spielerfrau kann sich jedenfalls definitiv sehen lassen.

Das sagt Simone Thomalla zu dem Post

Und was sagt Simone Thomalla zu Sophias neuem Post? Die kommentierte den Post ebenfalls mit zahlreichen Herz-Emojis. Simone hat sich wohl über das Bild ihrer Tochter gefreut, denn bis sich die beiden das nächste Mal wieder sehen, muss sich Mama Thomalla wohl noch etwas gedulden. Während die 31-Jährige derzeit auf Griechenland ist und die zweite Staffel der Reality-Show von „Are you the one“ moderiert, dreht ihre Mutter im Alpenparadies Bayrischzell. Dort steht sie für die ZDF-Reihe „Frühling“ vor der Kamera.

