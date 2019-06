Sophia Thomalla und Loris Karius: Erster öffentlicher Auftritt

Dienstag, 25. Juni 2019 13:14 Uhr

Bisher war nur über soziale Medien wie Instagram bekannt, dass Sophia Thomalla (29) und Loris Karius (26) ein Paar sind. Nun präsentierten sich die beiden erstmals gemeinsam auf dem Roten Teppich in Berlin.

Anfang 2019 gaben die beiden in einem Video bekannt, dass sie ein Paar sind. Bis zuletzt ließ sich das Liebesleben von Sophia und Loris vor allem über Instagram verfolgen. Nun traten die beiden erstmals zusammen vor die Öffentlichkeit.

Im Rahmen des Sommerfestes Wohltätigkeitsorganisation “Ein Herz für Kinder” des Springer-Verlages in Berlin präsentierten sich die schöne Sophia und der schöne Loris in schicker Abendrobe. Der Torhüter, der momentan bei Besiktas Istanbul unter Vertrag steht, trug einen schlichten dunkelblauen Anzug mit etwas schräg geknöpftem Sakko. Sophia Thomalla hingegen mixte sexy mit stilbewusst. Zu einem kurzen Oberteil, welches viel Dekolleté zeigte, trug sie einen weißen Blazer aus Spitze mit passender Hose dazu.

Warum sich sich gerade jetzt präsentieren

„Loris hat gerade Sommerpause und damit auch Zeit, mich zu begleiten. Warum wir den ersten Auftritt gerade heute machen? Weil mir die Events von ‚Ein Herz für Kinder‘ am meisten Spaß machen“, so Thomalla gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung. Achso. Sophia engagiert sich in der Tat selbst seit langer Zeit für die Organisation.

2018 wurden die beiden erstmals zusammen in Miami gesichtet. Model Sophia Thomalla ist mittlerweile nach Istanbul gezogen, wo ihr Freund Loris Karius unter Vertrag steht.