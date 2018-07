Sophia Thomalla: Was für eine Liebe!

Dienstag, 31. Juli 2018 17:09 Uhr

Sophia Thomalla postete in ihrer Instagram-Story verliebt ein Foto von Gavin Rossdale. Die 28-Jährige ist normalerweise nicht für romantische Liebesbekundungen bekannt und gilt eher als kühl.

Allerdings scheint die Liebe zu Bush-Frontmann Gavin Rossdale das ein wenig zu verändern und so postete die Moderatorin nun ein Foto ihres Liebsten in ihrer Story auf der Fotosharing-Plattform Instagram, auf dem der 52-Jährige mit nacktem Oberkörper zu sehen ist. Dazu schrieb sie „I am so lucky“ („Ich bin so glücklich“) und verlinkte den Ex-Mann von Sängerin Gwen Stefani in dem Post.

Die Schmetterlinge in Thomallas Bauch scheinen also noch immer ordentlich zu flattern und auch bei Rossdale sieht es anscheinend ähnlich aus. Der Sänger postete nämlich ebenfalls ein Foto von sich und seiner Angebeteten, auf dem die beiden in Richtung eines Spiegels schauen, und kommentierte es mit den Worten: „Finde deine Liebe im Spiegel.“

Fernbeziehung über Kontinente

Aktuell begleitet die Tochter von Schauspielerin Sabine Thomalla ihren Freund bereits seit dem 22. Juli auf der Tour mit dessen Band in den USA, um die Widrigkeiten ihrer Fernbeziehung ein wenig zu schmälern. Die 28-Jährige und der Musiker führen seit einigen Monaten eine Beziehung zwischen ihren Heimatländern Deutschland und Amerika, aber dennoch scheint es bei den beiden überraschend gut zu klappen. In seiner Instagram-Story verkündete Rossdale vor kurzem die frohe Botschaft, dass seine Freundin ihn während der Bush-Tournee begleiten wird. Auf dem Foto war Thomalla mit einer Bandkollegin im Tourbus zu sehen, darunter stand: „Bester Tour-Trouble.“ (Bang)