Sophia Thomalla wütend: "Ich hab nur einen Fußballer und nicht 100!"

14.04.2021 11:55 Uhr

Am Dienstagabend lief die dritte Ausgabe der Sendung "I Can See Your Voice" und Sophia Thomalla saß im prominenten Rateteam. Als eine Anspielung auf ihren Freund Loris Karius fiel, platzte ihr der Kragen.

Sophia Thomalla ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und teilt auch gerne mal aus. Wie erst kürzlich gegen Influencer und ihre Kollegin Cathy Hummels.

Was ist „I Can See Your Voice“

Bei „I Can See Your Voice“ saß Sophia am Dienstagabend im Rateteam. Maite Kelly und ihrem Fan Krissy wurden sieben Mystery-Sänger in verschiedenen Rollen, z. B. als Fitness-Model, Karnevals-Jeck oder Krankenschwester, vorgestellt – einige von ihnen sind gute Sänger, andere sind schlecht.

Der Kandidat muss versuchen, schlechte Sänger aus der Gruppe zu entfernen, indem er errät, wer sie sind, ohne sie singen zu hören. Er erhält in vier Runden Unterstützung durch ein fünfköpfiges Promi-Rateteam. Die Mystery-Sänger waren am Dienstagabend „Die Schlangenakrobatin“, „Der Fußballer“, „Der Fotograf“, „Die Gospelsängerin“, „Der Waldbademeister“, „Die Horrorfilm-Queen“ und „Das Skater-Girl“.

Sophia zweifelt am Fußballer!

Nach der ersten Runde sollte einer der Mystery-Sänger entfernt werden und Sophia hatte Zweifel am „Fußballer“. Vor allem seine Waden konnten sie nicht wirklich gut überzeugen.

„Hast du schon mal richtige Fußballerbeine …?“, begann sie. Doch Moderator Daniel Hartwich fiel ihr ins Wort und konterte ziemlich frech: „Nicht so nah wie du wahrscheinlich!“

Sie patzt zurück!

Ups, das hat gesessen! Denn Daniels Spruch war zweifelsohne eine Anspielung auf Sophias aktuellen Freund Loris Karius, der momentan bei Union Berlin spielt und dort ein Dasein auf der Reservebank fristet.

Das wollte Sophia natürlich nicht auf sich sitzen lassen und erklärte ziemlich patzig: „Ich habe nur einen Fußballer und nicht 100!“ Anscheinend ein Thema, bei dem die Schauspielerin und Moderatorin keinen Spaß versteht.

