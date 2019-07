Sophia Vegas im Brautkleid-Stress: „Meine Figur ist ja nun mal gemacht“

Dienstag, 30. Juli 2019 17:30 Uhr

Sophia Vegas (31) und ihr Verlobter Daniel Charlier (53) wollen schon in wenigen Tagen heiraten, geplant sind gleich drei Hochzeiten. Für Sophia bedeutet das aber auch: Drei verschiedene Kleider und das wiederum heißt Brautkleid-Stress.

Sophia Vegas und Daniel Charlier wollen gleich drei Mal heiraten, einmal standesamtlich in Deutschland, eine Sommerhochzeit auf Ibiza und eine Feier in seiner Heimat Kalifornien. Für diese Feierlichkeiten war Sophia in Berlin unterwegs, auf der Suche nach den richtigen Kleidern.

Wird sie fündig?

Doch so einfach ist das nicht! Nicht, weil Sophia besonders anspruchsvoll ist, sondern weil sie einen ganz besonderen Körperbau hat. Das TV-Sternchen ließ sich operativ die Brüste vergrößern und im Gegenzug die Taille verschmälern. Gegenüber RTL räumt sie ein: „Meine Figur ist ja nun mal gemacht. Die kriegt man jetzt nun mal nicht im Schaufenster gekauft.“

Ob Sophia am Ende fündig geworden ist oder sich doch ein Kleid schneidern lassen muss? Das Hochzeitsdatum hat das Paar noch nicht verraten, jedoch werden wir spätestens wenn die ersten Bilder bei Instagram auftauchen wissen, für welche Kleider sich die Blondine entschieden hat.