Sophia Vegas ist Mutter: Mit High Heels in der Klinik

Sonntag, 3. Februar 2019 21:51 Uhr

Sophia Vegas (lange auch bekannt als Sophia Wollersheim) wurde am Sonntagmorgen MEZ glückliche Mutter einer Tochter (wir berichteten). Kurze Zeit später machte die mitteilungsfreudige Ich-Darstellerin das was sie am besten kann: Sie postete bei Instagram frische Fotos aus dem Krankenhaus.

Quelle: instagram.com

Auf der Social-Media-Plattform teilte die 31-Jährige Bilder – unmittelbar vor der Geburt. Bemerkenswert, dass die Hochschwangere offenbar auch am Krankenbett nicht auf High Heels verzichten wollte.

Zu einem dieser Fotos schrieb Vegas (alle Fehler im Original): „Kurz bevor es gestern Nacht losging… Unsere kleine Amanda Jaqueline Charlier ist Kern Gesund und schon voller Tatendrang. Mir geht es wunderbar.., ich kann meine Gefühle ehrlich gesagt gerade schriftlich nicht ausdrücken. Das Gefühl unser kleines Wunder in den Armen zu halten ist für mich gerade zu schön um wahr zu sein und einfach überwältigend.. dafür muss ich erst einmal die richtigen Worte finden ….“

Ein neues Kapitel als Familie

In englischer Sprache huldigte die schöne Sophia zudem dem wundervollen Vater ihres Kindes, ihrem amerikanischen Lebensgefährten Daniel Charlier: „Ich liebe dich @ danielcharlier Vielen Dank für deine unendliche Liebe. Du hast mir letzte Nacht während meiner Geburt ein so beruhigendes Gefühl gegeben. Was Du gesagt hast und was ich fühlte und noch fühle, ist unvergesslich in meinem Leben. Ich freue mich so sehr auf unser neues Kapitel in unserem Leben mit unserem wunderbaren Tochter Amanda Jaqueline Charlier.“

Die gemeinsame Tochter kam eine Woche vor dem errechneten Termin auf die Welt. Wir sind gespannt wann und vor allem wo wir den Neuzugang via Foto erstmals zu Gesicht bekommen und für welches Magazin sich das Paar da entschieden hat. Kaum vorstellbar, dass sie dies zuerst auf ihrem Instagram-Account tut…