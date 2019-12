Sophia Vegas: Neue Babybilder und ein Weihnachtsbaum

View this post on Instagram

Wir Wünschen euch einen schönen 4. Advent ?? kaum zu glauben das in wenigen Tagen Weihnachten ist. In meinem ganzen Leben konnte ich noch nie erfahren was wahre Liebe ist. Viele Menschen sind nur fokussiert auf materielle Dinge und versuchen ihr Glück zu kaufen. Es ist wichtig das Leben so zu führen mit einer Stabilität wie es jeder für sich kreiert. Ich bin so froh das ich das Glück habe die süßeste Tochter der Welt zu haben und einen einzigartigen Mann gefunden zu haben mit einer großen Menge an Brüdern für unseren Engel. ?? und solch ein Glück kann man nicht kaufen @danielcharlier so grateful to you as my husband. I love you ??