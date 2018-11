Sophia Wollersheim muss Zwangspause einlegen

Dienstag, 6. November 2018 09:58 Uhr

Wenn es nach Sophia Wollersheim gehen würde, wäre sie ständig auf Achse. Die Blondine kann einfach nicht ruhig sitzen und das obwohl sie im sechsten Monat schwanger ist. Nun zieht ihr Freund und werdender Vater die Reißleine und verdonnert Sophia zu einer Zwangspause.

Gegenüber RTL berichtet Sophia: „Er ist derjenige, der sieht, wenn ich müde bin. Und der mich stoppt und sagt: Es ist Feierabend.“

Aktuell ist Sophia im kalifornischen Santa Barbara, tourte zuvor mit Daniel Charlier durch die USA, doch sie gibt zu: „Es ist natürlich schon was anderes, wenn man schwanger ist.“

Quelle: instagram.com



Man sieht das kleine Bäuchlein

So langsam aber sicher ist das Bäuchlein Sophia Wollersheim nicht mehr zu übersehen. Sie verriet auch im Interview: „Diese Woche bin ich sechseinhalb Monate schwanger.“

Quelle: instagram.com



Das hält sie natürlich nicht davon ab, weiterhin zu arbeiten. Was auch immer sie da tut. Ihr amerikanischer Freund hat deswegen einen süßen Spitznamen für seine Sophia: „Dan sagt immer so schön: Ich bin wie eine Duracell, ich bin nur am arbeiten, arbeiten, arbeiten. Bin immer am machen, machen, machen.“

Nun muss sich Sophia erst einmal einige Tage erholen, mit Sicherheit tut ihr und dem Baby die kleine Pause ziemlich gut.