Bang Showbiz | 14.06.2025, 16:00 Uhr

Die 46-jährige Sängerin will mit ihrer kommenden LP ein positives Licht aufs Älterwerden werfen.

Mit ihrem kommenden Album „zelebriert“ Sophie Ellis-Bextor ihr „Alter“.

Die 46-jährige Sängerin startete ihre Karriere in den Neunzigern als Frontfrau der Indie-Band Theaudience, bevor sie einige Jahre später als Solokünstlerin weltweite Erfolge verbuchen konnte. Im September wird Sophie ihr achtes Studioalbum ‚Perimenopop‘ auf den Markt bringen, mit dem sie vor allem ihre Leidenschaft zum Pop verewigen möchte. Während eines Konzerts in der Royal Albert Hall sagte sie über ihre bisherige Laufbahn: „Ich singe jetzt seit 30 Jahren und im Laufe meiner Karriere hatte ich das Glück mit vielen verschiedenen Musikgenres herumzuspielen, aber mein Herz schlägt für Pop. Dieses Album zelebriert diese Beziehung. Tatsächlich zelebriert es viele Dinge, unter anderem auch mein Alter und dass ich weiterhin so viele Abenteuer erlebe und so viel Spaß habe.“

Im Jahr 2023 wurde Sophies Pophymne ‚Murder on the Dancefloor‘ erneut zu einem weltweiten Hit, nachdem der Song die Schlussszene des Films ‚Saltburn‘, in der Schauspieler Barry Keoghan komplett nackt tanzt, untermalt hatte. Über die Auswirkungen des viralen Moments sagte die Künstlerin Ende 2024 im BBC-Interview: „Es gab einige Dinge, von denen ich wusste, dass ich sie dieses Jahr machen werde, und es gab so viele Dinge, die ich nicht erwartet hatte. Ich glaube, es gibt viel zu reflektieren. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Konzerte gespielt.“