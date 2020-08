16.08.2020 12:15 Uhr

Sophie Turner gratuliert „Baby Daddy“ Joe Jonas zum Geburtstag

Joe Jonas feierte am vergangenen Samstag seinen 31. Geburtstag. Seine Ehefrau Sophie Turner gratulierte dem frischgebackenen Vater mit einem Pärchen-Bild auf Instagram.

„Game of Thrones“-Star Sophie Turner (24) hat ihrem Ehemann Joe Jonas auf Instagram zum 31. Geburtstag am vergangenen Samstag gratuliert. „Herzlichen Glückwunsch, mein Liebster, Mann und Baby Daddy“, schreibt Turner in ihrem Post und deutet damit auf Joe Jonas‘ neue Rolle als Vater hin. Dazu veröffentlichte Turner ein Schwarz-Weiß-Bild des Paares.

Das Paar bestätigte die Geburt ihres Babys Ende Juli. Das Promi-Portal „TMZ“ meldete die Geburt zuerst. Demnach kam das Baby bereits am 22. Juli in einem Krankenhaus in Los Angeles zur Welt. Auch der Name der Kleinen soll bekannt sein, sie soll Willa heißen. Der US-Sänger und die britische Schauspielerin sind seit 2016 ein Paar und seit 2019 verheiratet.

Quelle: instagram.com

Weitere Glückwünsche seiner Familie

Auch seine Brüder, die mit ihm gemeinsam als Jonas Brothers auf der Bühne stehen, gratulierten Joe Jonas zu seinem Ehrentag. „Du bist der lustigste Mensch, den ich kenne. Ich bin so glücklich, dich als Bruder zu haben. Ich liebe dich so sehr“, schrieb Nick Jonas (27) in einem Instagram-Post und veröffentlichte ein lustiges Shooting-Video seines Bruders. Seine Ehefrau Priyanka Chopra (38) gratulierte ihrem Schwager mit einem gemeinsamen Foto in ihrer Instagram Story. Bruder Kevin Jonas (32) wünschte seinem Bruder in einem Post „einen unvergesslichen Tag.“ Joe Jonas selbst meldete sich ebenfalls mit einem besonderen Geschenkewunsch an seine Instagram-Fans zu Wort: „Wenn ihr mir dieses Jahr etwas schenken wollt… Geht wählen.“

Quelle: instagram.com

Quelle: instagram.com

Quelle: instagram.com

(jom/spot)