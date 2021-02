Sophie Turner: Hier zeigt sie Joe Jonas von zwei komplett verschiedenen Seiten

22.02.2021 12:05 Uhr

Sophie Turner hat ihren 25. Geburtstag gefeiert. Anlässlich dessen hat ihr Mann Joe Jonas ihr jetzt einen süßen Instagram-Post gewidmet.

Happy Birthday Sophie Turner! Am 21. Februar hat die schöne Britin ihren 25. Geburtstag gefeiert. Ein zartes Alter, in dem die Schauspielerin allerdings schon eine Menge erreicht hat! Bereits mit 15 Jahren wurde die Schauspielerin als ,,Sansa Stark“ in der Erfolgsserie ,,Game of Thrones“ weltberühmt.

Sophie Turner ist im Leben angekommen

Mittlerweile kann sich die Beauty vor Angeboten wohl kaum noch retten und so hat sie neben der Westeros-Saga auch schon für Hollywoodproduktionen wie ,,X-Men: Dark Phoenix“ vor der Kamera gestanden. Doch auch privat könnte es bei Sophie Turner nicht besser laufen.

Seit 2016 ist der Serien-Star mit Joe Jonas verheiratet. Dass er und Sophie ein echtes Traumpaar sind, hat der Jonas Brother gerade auch mal wieder bei Instagram unter Beweis gestellt. Anlässlich des Geburtstags hat der Sänger seiner Liebsten dort nämlich einen süßen Liebesbeweis geliefert und damit wohl nicht nur seine Frau zum Schmunzeln gebracht.

Sophie hat zwei Seiten

Die beiden Bilder zeigen Sophie Turner nämlich von zwei extrem unterschiedlichen Seiten. Während die ,,Sansa“-Darstellerin auf dem ersten Foto top gestylt darauf zu warten zu scheint, durch die Straßen von Los Angeles zu ziehen, lungert sie auf der anderen Aufnahme ganz entspannt im lässigen Hoodie auf einem Stuhl herum und sieht dabei eher aus wie Schlumpf als ein Weltstar.

Humorvolles Paar

,,Du hast zwei Seiten und ich liebe beide gleichermaßen“, so Joe Jonas zu dem Beitrag. Sophies Reaktion darauf: ,,Ich liebe dich auch.“ Sieht ganz so aus, als würden die Turteltauben eine perfekte Ehe führen, bei der man auch mal zusammen lachen kann. Auf Instagram beweisen die beiden jedenfalls immer wieder, wie viel Humor in ihnen steckt. Lachen verbindet eben. Gut vorstellbar also, dass sich dahinter das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe verbirgt.

Galerie

Sophie und Joe könne über sich selbst lachen

Zuletzt hat der 31-Jährige zum Beispiel ein etwas älteres Foto gepostet, auf dem Sophie in lässiger Pose auf der Coach liegt und ihren Schwangerschaftsbauch in die Luft streckt. Am 22. Juli 2020 wurde das Paar Eltern einer gemeinsamen Tochter.

(JuC)