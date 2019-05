Sophie Turner & Joe Jonas: 600-Dollar-Billig-Hochzeit

Donnerstag, 2. Mai 2019 15:49 Uhr

Überraschend läuteten die Hochzeitsglocken für Game-of-Thrones Schauspielerin Sophie Turner (23) und Sänger Joe Jonas (29). Ganz spontan entschieden sich die beiden, nicht mehr länger mit der Hochzeit zu warten. Neun Stunden nach den Billboard Music Awards stand das Traumpaar auf einmal in Las Vegas vor dem Traualtar und gab sich vor einem der typischen Elvis-Imitatoren das Ja-Wort.

Viele hielten die verrückte Aktion für einen Scherz! Denn Joe Jonas hatte erst Anfang März angekündigt, dass die Hochzeit im Sommer stattfinden würde. Jedoch sind die zwei frisch Vermählten schon seit Oktober 2017 verlobt und hatten wohl einfach keine Lust mehr so lange zu warten.

Im Videoclip schreitet Turner im weißen Outfit, tief ausgeschnittenem Seidentop und passender Hose, zum Altar, während der Elvis Imitator den Song ‚Speechless‘ singt. Dabei wird die schöne Blondine von dem Country-Duo Dan + Shay begleitet.

Die Trauung wurde von Musiker Diplo (40), mit dem Handy festgehalten und bei Social Media veröffentlicht. Unter den Anwesenden befanden sich Billboard-Music-Award-Gäste, wie Sänger Khalid (21) und natürlich die ganze Jonas-Brothers-Bande.

Quelle: instagram.com

In dem Clip sagte Sophie vor dem Traualtar zu Joe: „Ich heirate dich… und ich liebe dich… und ich danke Gott dafür, dass er dich mir gegeben hat.“ Beide sahen sich an und wiederholten: „Ich verspreche, dich niemals zu verlassen. Ich werde dich lieben und dir immer vertrauen.“ Nach den Ehegelübden tauschten Sophie und der 29-Jährige Bonbon-, anstatt traditioneller Eheringe aus.

Geschmäcker sind ganz verschieden

Die Jonas Brüder sind wohl doch auch sehr unterschiedlich. Denn Bruder Nick (26) heiratete seine Freundin Priyanka Chopra (36) letztes Jahr in Indien und breitete eine sehr extravagante, viertägige Hochzeit vor. Joe und Sophie haben jedoch immer behauptet, sie wollten eine eher zurückhaltende intime Vermählung haben. Was ihnen ja gut gelungen ist.

Quelle: instagram.com

Geschmäcker sind zwar verschieden aber die Freundschaft von Priyanka und der britischen Schauspielerin ist ganz eng. So durfte sie bei Sophie die Trauzeugin sein und die beiden wurden gesehen, wie sie sich umarmten, nachdem Joe seine Braut geküsst hatte.

Mehr Bier für alle!

Eine Lektion haben sie aber aus der Indischen Traumhochzeit gelernt – mehr Bier für alle. Nick gab in in der Zach Sang Show zu: “Wir haben aus meiner Hochzeit eine Lektion gelernt. Unsere Freunde trinken besonders viel Bier, und wir hatten kein Bier bei der Hochzeit, das war ein großes Problem.” Na hoffentlich gab es dafür in Las Vegas, umso mehr volle Weizengläser, die auf das Brautpaar angestoßen haben.