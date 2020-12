18.12.2020 09:03 Uhr

Sophie Turner: Schauspielerin hat ihr Kind mit Maske bekommen

Der ehemalige "Game of Thrones"-Star Sophie Turner verriet ein Detail von der Geburt ihrer Tochter - doch das nicht ohne Hintergedanken.

Der ehemalige „Game of Thrones“-Star Sophie Turner (24) verriet in einer Instagram-Story ein selten privates Detail: Bei der Geburt ihrer Tochter Willa im Juli 2020 hat sie einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Warum sie das öffentlich macht, hat einen guten Grund: „Wenn ich bei der Geburt eine Maske tragen kann, kannst du auch im Walmart [Einzelhandelskonzern, Red.] eine Maske tragen“, so die Britin mit Verweis auf eine der Schutzmaßnahmen in Zeiten der Corona-Pandemie.

Sophie Turner und ihr Ehemann, der US-Musiker Joe Jonas (31), werden oft mit Masken unterwegs gesehen, wie „People“ weiter meldet. So auch im September bei ihrem ersten Ausflug, seit sie Eltern geworden sind. Im August teilten Turner und Jonas ein Selfie mit ihren Fans und ermutigten ihre Anhänger damit, „eine Maske zu tragen“.

Sophie Turner und Joe Jonas sind seit 2016 ein Paar und seit 2019 verheiratet.

