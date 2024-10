Zurück in England Sophie Turner spricht über Scheidung: „Es war unglaublich traurig“

Sophie Turner hat ein hartes Jahr hinter sich. (mia/spot)

SpotOn News | 30.10.2024, 21:56 Uhr

Sophie Turner spricht in einem neuen Interview über ihre "harte" Scheidung von Joe Jonas, ihr neues, altes Leben in England und wie sie die Mutterschaft verändert hat.

Im Interview mit "Harper's Bazaar" hat Sophie Turner (28) über ihre Scheidung von Joe Jonas (35), ihren Wegzug aus Amerika und die Mutterschaft gesprochen.

Über ihr neues Projekt, den Psychothriller "Trust", sagte die Schauspielerin: "Das spiegelte wirklich mein Leben des letzten Jahres wider und war eine sehr kathartische Erfahrung für mich. Es war eine Chance, ernsthafte Wut herauszulassen, was Spaß gemacht hat." Damit bezieht sie sich auf ihre Beziehung mit Joe Jonas, die letztes Jahr nach sieben gemeinsamen Jahren und zwei Töchtern geendet ist.

"Es war unglaublich traurig"

Jonas war es, der die Scheidung eingereicht hatte, auf Instagram schrieb Turner, die Entscheidung sei einvernehmlich gefallen. Was zwischen dem Paar passiert ist, darüber darf Turner nicht reden. Stattdessen erklärte sie: "Ich durchlaufe gerade ein Gerichtsverfahren, bei dem ich nicht wirklich viel sagen kann, aber es war unglaublich traurig. Wir hatten eine wunderbare Beziehung, und es war hart."

Umso besser fühlte sich die Heimkehr nach England für die "Game of Thrones"-Darstellerin an. "Ich bin so glücklich, zurück zu sein. Es fühlte sich an, als ob mein Leben auf Pause war, bis ich nach England zurückkehrte", wird sie zitiert. "Ich fühle mich einfach nicht wie ich selbst, wenn ich nicht in London bei meinen Freunden und meiner Familie bin.

Die Jahre davor hatte sie mit dem Boyband-Sänger in Los Angeles und Miami gewohnt. Nicht nur das Heimweh, auch die amerikanische Politik machten ihr in dieser Zeit zu schaffen: "Die Waffengewalt, die Aufhebung von Roe v. Wade… Alles kam irgendwie noch obendrauf. Nach dem Schulmassaker in Uvalde wusste ich, dass es an der Zeit war, da verdammt nochmal rauszukommen."

Mutterschaft veränderte sie in jeder Hinsicht

Jetzt lebt Turner im Westen Londons – doch weil sie es hasst, ohne ihre Kinder alleine zu sein, lebt sie bei einer Freundin, solange die Kleinen bei ihrem Vater sind. "Es ist eine absolute Qual", so Turner. Über die Mutterschaft sagt sie, dass sie sie in jeder Hinsicht verändert habe. "Bevor ich Kinder hatte, war ich sehr deprimiert und ängstlich, und ich habe mich oft isoliert. Jetzt lebe ich mein Leben für sie. Ich möchte, dass sie sehen, dass ich ein soziales Leben habe, dass ich Spaß an der Arbeit habe und dass ich in meiner Karriere und meinen Beziehungen erfolgreich bin."

Turner und Jonas waren vier Jahre lang verheiratet, nachdem sie 2016 zusammen gekommen waren. Den Bund fürs Leben schlossen sie am 1. Mai 2019 in einer Zeremonie in Las Vegas. Ihre erste Tochter Willa kam 2020 zur Welt, deren kleine Schwester Delphine im Jahr 2022.