Sophie Turner und Joe Jonas zelebrieren „zweiten Vegas-Hochzeitstag“

Sophie Turner und Joe Jonas sind seit 2019 verheiratet (eee/spot)

02.05.2021 15:11 Uhr

Romantisches Jubiläum bei Sophie Turner und Joe Jonas: Die Schauspielerin und der Sänger feiern ihren "zweiten Vegas-Hochzeitstag" auf Instagram - wilde Party-Fotos inklusive.

Es ist nicht nur ihre Liebe, sondern auch der Humor, den Sophie Turner (25) und Joe Jonas (31) gemeinsam haben. Die britische Schauspielerin und der US-Sänger sind seit zwei Jahren glücklich verheiratet. An ihrem Hochzeitstag blicken die beiden auf lustige Art und Weise auf ihre wilde Sause in Las Vegas zurück, wo sie sich damals zum ersten Mal das Jawort gegeben haben. Fans und Follower bekommen nun erstmals intime Einblicke in die besondere Feier.

„Alles Gute zum zweiten Vegas-Hochzeitstag für dieses große, alte Stück Menschenfleisch“, schreibt die „Game of Thrones“-Darstellerin zu einer ganzen Fotoreihe auf Instagram. Ein erstes Bild zeigt das Paar klitschnass und samt Hochzeitskleidung in einem XXL-Pool. Weiter geht es mit Kuss-Schnappschüssen am Altar und Posen unter dem Traubogen. Der Frontmann der Jonas Brothers trug damals einen klassischen Hochzeitsanzug in Anthrazit, während die Schauspielerin auf einen seidenen Einteiler in Cremeweiß setzte. Auch beim Feiern hinter dem DJ-Pult und von Tanzeinlagen im Bademantel wurden Fotos geschossen.

Von Joe Jonas heißt es in einem weiteren Beitrag: „Seit zwei Jahren verheiratet. Ich liebe dich Bub.“ Auch er teilte einige unterhaltsame Fotos von der Hochzeit, hauptsächlich aus dem Pool. „Das ist heiß“, witzelt Ehefrau Sophie Turner in den Kommentaren.

Viele Stars hinterlassen Glückwünsche

Freunde, Kollegen und zahlreiche Stars gratulieren dem jungen Ehepaar. „Liebe diese Dynamik zum zweiten Jahrestag!! Und ich liebe euch“, schreibt etwa Model Ashley Graham (33) in den Kommentaren. „Alles“ kommentiert außerdem Hailey Bieber (24). Ein einfaches „Yaaaaaaaa“ gab es außerdem von Nina Dobrev (32).

Nach ihrer ersten kleinen Hochzeit in Las Vegas 2019 gaben sich Sophie Turner und Joe Jonas nur wenige Monate später bei einer großen Feier in Frankreich erneut das Jawort. Im Juli 2020 kam ihre erste gemeinsame Tochter zur Welt.