Narrativ ist "falsch" Sorge um Justin Bieber? Sprecher leugnet Drogengerüchte

Justin Bieber wurde im August 2024 erstmals Vater. (ncz/spot)

SpotOn News | 24.02.2025, 19:45 Uhr

Justin Bieber weist Gerüchte um einen Drogenrückfall zurück. Ein Sprecher des Sängers dementierte nun Vorwürfe besorgter Fans, die in den vergangenen Wochen die Runde gemacht hatten.

Justin Bieber (30) will mit den Gerüchten um seinen angeblichen Drogenkonsum und seine Gesundheit aufräumen. In einem Statement gegenüber dem Klatschportal "TMZ" sagte ein Sprecher des Popstars nun, die Behauptung sei falsch und nannte die Anschuldigungen "anstrengend" und "bedauernswert". "Trotz der offensichtlichen Wahrheit sind einige Menschen entschlossen, negative, anzügliche und schädliche Narrative am Leben zu halten", wird der Sprecher zitiert.

Bieber gehe es bestens, aber hinter ihm läge ein "sehr transformatives Jahr", in dem er "viele Freundschaften und Geschäftsbeziehungen, die ihm nicht mehr zusagten, beendet hat". Der Sänger fokussiere sich nun auf seine Ehefrau Hailey (28) und ihren im August 2024 geborenen Sohn Jack Blues sowie seine Gesundheit und neue Musik. Welche Beziehungen Bieber beendet habe, legte der Sprecher nicht dar.

In den vergangenen Wochen hatten sich Gerüchte um Biebers angeblichen Drogenmissbrauch gemehrt, nachdem Paparazzi Fotos des Sängers mit dunklen Augenringen veröffentlicht wurden. "TMZ" will von Insidern wissen, dass Bieber nach einer nächtlichen Aufnahme-Session im Musikstudio nicht geschlafen habe und sich nachts auch um seinen Sohn kümmere. Zudem machte vergangene Woche ein Video, in dem der 30-Jährige dünner als sonst aussieht, in den sozialen Medien die Runde.

Justin Bieber sprach offen über Drogenmissbrauch

In der Vergangenheit hatte sich Justin Bieber öffentlich zu einstigem Drogenmissbrauch bekannt. "Ich hatte das Gefühl, dass ich mich immer noch nach mehr sehne", sagte der Musiker 2021 gegenüber "GQ". "Es war, als hätte ich all diesen Erfolg gehabt und trotzdem war ich immer noch traurig und ich hatte ich immer noch Schmerzen. Und ich hatte immer noch diese ungelösten Probleme." Drogen seien für ihn "ein Betäubungsmittel, mit dem ich mich einfach durchschlagen konnte" gewesen.

Laut "TMZ" soll Bieber bereits seit 2014 keine Drogen mehr konsumieren und Alkohol nur im sozialen Umfeld konsumieren.