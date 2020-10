16.10.2020 22:16 Uhr

„Soul“: Trailer zum neuen Disney-Spektakel

Mastermind und Regisseur Pete Docter (Alles steht kopf) hat ein ebenso amüsantes wie kreatives Meisterwerk voller liebenswerter Figuren, ausgefallener Gags und jeder Menge Herz und Humor geschaffen, in dem man endlich herausfinden wird, warum man eigentlich so ist, wie man ist

Ab sofort können wir uns mit dem deutschen Trailer auf den Start von Disney Pixars „Soul“ am 25. Dezember 2020 auf Disney+ einstimmen.

Außerdem präsentieren wir erste Bilder und natürlich erste Infomationen über eine witzigen und warmherzigen Film in schwierigen Zeiten.

Darum geht’s in „Soul“

Was macht uns Menschen aus? Wie werden wir …. „Wir“? Nun, diese Fragen stellt sich die leicht chaotische und eigensinnige Seele namens 22 nicht. Sie mag weder die Persönlichkeiten, noch die Interessen, die Menschen erhalten, bevor sie auf der Erde ankommen. Und generell will sie mit dem ganzen Erdenkram relativ wenig zu tun haben. Bis sie eines Tages auf Joe Gardner trifft.

Durch ein dummes Missgeschick landet der aufstrebende Jazzmusiker nur wenige Stunden vor seinem großen Auftritt an einem fantastischen, mystischen Ort, an dem sich alle Seelen aufhalten, bevor sie auf die Erde kommen. Dort muss sich er sich fortan mit der neunmalklugen 22 an seiner Seite auseinandersetzen, die noch nie verstanden hat, was an diesem menschlichen Leben eigentlich so toll sein soll. Während Joe verzweifelt versucht, 22 zu zeigen, wie großartig es ist, ein Mensch zu sein, stolpern die beiden von einem Schlamassel zum nächsten.

Warmherzig und witzig

„Wir sind begeistert, Pixars spektakulären und berührenden Film ‚Soul‘ den Zuschauern im Dezember direkt auf Disney+ zugänglich zu machen“, sagt Bob Chapek, CEO der The Walt Disney Company. „Ein neuer Pixar Film ist immer etwas Besonderes und diese wirklich warmherzige und witzige Geschichte über menschliche Beziehungen und wie wir unseren Platz in der Welt finden, ist ein filmisches Highlight, das Familien nun gemeinsam über die Weihnachtsfeiertage genießen können.“

Der visionäre Filmemacher Peter Docter, der für seine Filme „Alles steht Kopf“ und „Oben“ mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, zeichnet zusammen mit seinem Co-Regisseur und Autor Kemp Power für „Soul“ verantwortlich, der zuvor bei „One Night in Miami“ als Drehbuchautor fungierte.

Hoffnung auf etwas Ablenkung in schwierigen Zeiten

„Die Welt kann ein anstrengender und frustrierender Ort sein – aber sie steckt auch voller unerwarteter Freuden, auch in offensichtlich banalen Dingen“, so Docter, der auch Chief Creative Officer der Pixar Animation Studios ist. „Soul stellt die Frage, was wirklich wichtig in unserem Leben ist, eine Frage, die wir uns derzeit wohl alle stellen. Ich hoffe, der Film bringt den Zuschauern etwas Freude und Vergnügen in einer Zeit, in der wir das alle gut gebrauchen können.“