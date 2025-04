Stars Soulja Boy muss Ex-Assistentin über 4 Millionen zahlen

11.04.2025

Soulja Boy wurde dazu verurteilt, seiner ehemaligen Assistentin mehr als 4 Millionen Dollar (3,5 Millionen Euro) Schadenersatz zu zahlen.

Der ‚Crank That‘-Hitmacher, der mit bürgerlichem Namen DeAndre Cortez Way heißt, wurde für schuldig befunden, eine anonyme Frau angegriffen, belästigt und sexuell misshandelt zu haben, während sie als seine persönliche Assistentin arbeitete, mit ihm zusammenlebte und in den Jahren 2019 und 2020 eine manchmal einvernehmliche intime Beziehung mit ihm hatte.

In einer gemischten Entscheidung nach zweitägigen Beratungen stellten die Geschworenen fest, dass der 34-jährige Rapper die Frau in Angst versetzt und sie sexuell anstößigem Kontakt, geschlechtsspezifischer Gewalt und vorsätzlicher Zufügung von emotionalem Stress ausgesetzt hatte. Während sie zwar entschieden, dass sie am 10. Januar und 20. Juli 2019 am Arbeitsplatz belästigt wurde, befanden die Geschworenen aber, dass Soulja die Frau nicht fälschlicherweise eingesperrt hatte.

Laut dem Magazin ‚Rolling Stone‘ schien der Rapper ein leichtes Lächeln zu haben, als der Frau 760.000 Dollar (667.000 Euro) für ihre Körperverletzung zugesprochen wurden, aber sein Gesichtsausdruck „sank“, als die Jury ihr 1,5 Millionen Dollar (1,3 Millionen Euro) für sexuelle Körperverletzung zusprach, und fiel noch weiter, als der Angestellte bekannt gab, dass die Geschworenen auch beschlossen hatten, dass er auch mit Strafschadenersatz rechnen sollte, dessen Höhe noch festzulegen ist.

Während des Prozesses behauptete der Anwalt der Frau, sie verdiene 73,6 Millionen Dollar (64,6 Millionen Euro) an vergangenem und zukünftigem Schadenersatz, da er Soulja Boy als brutalen Chef darstellte, der seine Klientin regelmäßig vergewaltigte und schlug. Ronald Zambrano sagte vor Gericht: „Er vergewaltigte sie, er schlug sie, er trat sie, er schnitt sie. Er hob sie auf und schlug sie, würgte sie und hinterließ blaue Flecken, weil er ihren Arm gequetscht hatte. Er fasste ihren Kopf an einen Spiegel und sagte: ‚Niemand wird dich lieben.‘ Er richtete eine Draco-Waffe auf sie. Er sperrte sie in ein Zimmer, bedrohte ihre Familie, bedrohte sie, verweigerte ihr das Essen.“

Die Anwälte von Soulja Boy argumentierten, er sei Opfer einer Ex-Freundin geworden, die für Geld eine „falsche Geschichte“ erfunden habe. Der leitende Anwalt Rickey Ivie sagte: „Die Klägerin ist von Eifersucht, Rache und finanziellem Gewinn motiviert. Sie wollte bezahlt werden. Darum geht es in diesem Fall. Es geht nicht um die Wahrheit, es geht einfach nicht darum.“