Spanien wird Corona-Risikogebiet: Das müssen Urlauber jetzt beachten

Die Infektionszahlen in Spanien steigen rasant an. (eee/spot)

09.07.2021 15:01 Uhr

In Spanien steigt die Inzidenz weiter an. Ab Sonntag gilt das ganze Land als Corona-Risikogebiet. Müssen die Deutschen jetzt auf ihren Urlaub in den Sommerferien verzichten?

Aufgrund steigender Infektionszahlen wird ganz Spanien ab dem kommenden Sonntag (11. Juli) als Corona-Risikogebiet eingestuft. Das gab das Robert Koch-Institut bekannt. Betroffen sind davon auch die Kanaren sowie die Balearen. Fallen touristische Reisen auf die beliebte Urlaubsinsel Mallorca in den Sommerferien damit ins Wasser?

Für Urlauber gilt: Wer mit dem Flugzeug von Spanien nach Deutschland zurückkehrt, kann die Quarantänepflicht mit einem negativen Testergebnis oder dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung umgehen. Grundsätzlich rät das Auswärtige Amt derzeit aber von „nicht notwendigen, touristischen Reisen“ nach Spanien ab.

Zypern wird Hochinzidenzgebiet

Für jene mit dem Urlaubsziel Zypern sieht das anders aus. Da die Infektionszahlen dort aktuell enorm hoch sind, gilt die Insel ab Sonntag als Hochinzidenzgebiet. Reisende, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen künftig für fünf bis zehn Tage in Quarantäne. Zypern wurde bereits am vergangenen Sonntag (4. Juli) als Risikogebiet eingestuft.