In Madrid Nach Besuch im Flutgebiet: Spanische Royals begrüßen Olympioniken Das Königspaar Felipe VI. und Letizia hat am Mittwoch spanische Olympioniken in Madrid begrüßt. Am Dienstag hatte Felipe alleine erneut das Katastrophengebiet in Valencia aufgesucht, in dem das Paar bei einem ersten Besuch wütend empfangen worden war.