Über 40 Hochzeiten und fast 50 Babys Spannende Zahlen und Fakten zum „Bauer sucht Frau“-Jubiläum

Inka Bause ist seit den "Bauer sucht Frau"-Anfängen dabei. (jom/spot)

SpotOn News | 30.09.2024, 17:31 Uhr

Die 20. "Bauer sucht Frau"-Staffel steht in den Startlöchern. Wer findet dieses Mal die große Liebe? Bis heute sind über 40 Ehen und fast 50 Babys entstanden.

Die 20. "Bauer sucht Frau"-Staffel geht an den Start. RTL zeigt die erste Folge am Montag, 30. September, um 20:15 Uhr (eine Woche vorher bei RTL+). 2005 ging die ländliche Datingshow erstmals auf Sendung und gehört heute zu den Kuppelshow-Urgesteinen. Wie viele Landwirte machten bisher mit und wie viele fanden ihre große Liebe?

Die Sendung

Am 2. Oktober 2005 feierte "Bauer sucht Frau" bei RTL Premiere. In der Kuppelshow, von der es mittlerweile über 200 Folgen (ohne Specials) gibt, hoffen die Landwirte ihren Partner fürs Leben zu finden. Nach einer ersten Vorstellungsrunde im TV sichten sie die eingegangenen Bewerbungen und wählen schließlich die Damen aus, die sie bei einem Scheunenfest näher kennenlernen wollen. Danach entscheiden sie, wen sie zu sich auf den Hof einladen. Dort erleben die Kandidatinnen den Hofalltag und packen selbst mit an. In der finalen Folge wird dann enthüllt, ob es auch nach der Hofwoche zu einem Liebes-Happy-End gekommen ist. Vor der deutschen Ausgabe gab es bereits seit 2001 "Farmer Wants a Wife" in Großbritannien oder "Bauer sucht Frau" in Österreich. In den Folgejahren entstanden weitere Versionen in mehr als 20 Ländern, darunter "Farmer Wants a Wife" in den USA (Premiere 2008).

Die Moderatorin

Während in Österreich die Sendung von Arabella Kiesbauer (55) präsentiert wird, übernimmt in Deutschland Inka Bause (55) die Moderation. Sie ist seit Staffel eins mit dabei und begleitet die Landwirtinnen und Landwirte beim Scheunenfest oder in den Hofwochen. Bause, die in Berlin Gesang studierte, war bereits in der DDR als Schlagersängerin bekannt, bevor sie sich auch der Moderation widmete. Zu ihren weiteren TV-Auftritten zählen ihr Juror-Job bei "Das Supertalent", ihre Teilnahme an "The Masked Singer" oder ihre Schauspielrolle in "Das Traumschiff".

Die Landwirtinnen und Landwirte

Laut RTL haben in 20 Staffeln "Bauer sucht Frau" über 200 Bäuerinnen und Bauern teilgenommen. Der mittlerweile verstorbene Hühnerwirt Gerhard aus Staffel 6 war mit 77 Jahren der bisher älteste Landwirt. Der jüngste Landwirt aller Zeiten ist in Staffel 20 mit dabei: Paul (22) aus Mittelsachsen arbeitet nebenberuflich mit seinem Vater Kai auf dem Familienhof mit Mutterkühen, Schafen und Grün- sowie Ackerland und will bereits jetzt die Liebe fürs Leben finden.

Anfangs suchten überwiegend Landwirte nach der richtigen Partnerin. 2009 ging dann erstmals auch eine Landwirtin auf Liebessuche. In der siebten Staffel (2011) suchte mit Philipp der erste homosexuelle Bauer nach seinem Liebesglück. 2013 ging mit Lena die erste lesbische Kandidatin auf die Suche nach einer Partnerin.

Die Hochzeiten

Einige Landwirte haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass nach der Show durchaus ein Happy End in Sachen Liebe gefeiert werden kann. Laut RTL gab es bereits über 40 Hochzeiten, die in den 20 Jahren durch "Bauer sucht Frau" zustande gekommen sind. Zu den ersten Landwirten, die durch die Show ihr Liebesglück fanden, zählt der mittlerweile verstorbene Galloway-Züchter Maik. Er fand mit Judith seine Traumfrau jedoch nicht in der Show, die Arzthelferin sah ihn im TV und nahm Kontakt auf.

Der Nachwuchs

Nicht nur von Hochzeiten, auch von Nachwuchs kann die Kuppelshow berichten. Hauke und Christina, die in Staffel zwei zueinander fanden, bekamen das erste "Bauer sucht Frau"-Baby. Mittlerweile haben fast 50 Babys durch die Show das Licht der Welt erblickt. Dabei gibt es auch besondere Verbindungen, die an "Bauer sucht Frau" erinnern: Ziegenwirt Roland und Franzi, die 2018 geheiratet haben, haben 2020 Sohn Alois bekommen. Patenonkel Jörg war wie Roland in der zwölften Staffel auf Liebessuche gegangen.

Zu den jüngsten Mitgliedern der "Bauer sucht Frau"-Familie zählt der Nachwuchs von Bauer André und seiner Julia. Sie lernten sich in der 2023 ausgestrahlten 19. Staffel des Datingformats kennen, wenige Monate später verkündeten sie ihre Verlobung. Am ersten Jahrestag machte das Paar dann Nägel mit Köpfen und heiratete. Am 20. August kam ihr erstes Kind zur Welt. "Unsere Tochter ist da. So stolz auf meine zwei Prinzessinnen", schrieb der frisch gebackene Papa zu einem Babyfüßchen-Foto.

Auch Alina gehört zum jüngsten "Bauer sucht Frau"-Nachwuchs und wurde Ende November 2022 geboren. Sie ist die Tochter von Anna und Gerald Heiser. Das Paar fand in der 13. Staffel der Sendung aus dem Jahr 2017 zusammen. Gerald Heiser war damals der erste Teilnehmer in der Geschichte der Show aus Afrika. Die Hochzeit folgte 2018 in Polen und wenige Wochen später abermals in seiner Heimat Namibia. Sohn Leon kam Ende Januar 2021 zur Welt.

Die Stars

Familie Heiser gehört zu den bekanntesten Gesichtern von "Bauer sucht Frau". Auch andere Kandidatinnen und Kandidaten konnten ihren Bekanntheitsgrad durch die Sendung steigern. Der Bayer Josef und die gebürtige Thailänderin Narumol gehören zu den beliebtesten Kultpaaren der Show. Die damals 44-jährige Narumol David und der bayerische Landwirt lernten sich in der fünften Staffel des Dating-Formats kennen. Sie wurden durch ihre anfänglichen Verständigungsschwierigkeiten schnell Publikumslieblinge und ihre Hochzeit im Juli 2010 wurde als mediales Ereignis gefeiert. Im Juli 2011 krönten sie ihre Liebe mit Töchterchen Jorafina. Als "sanfter Schweinebauer" fand Uwe Abel 2011 seine große Liebe in Iris. Zwei Jahre später heirateten die beiden und ließen seitdem ihre Fans durch TV-Auftritte, sie gewannen 2018 "Das Sommerhaus der Stars", und soziale Medien an ihrem Leben teilhaben.

Bauer Bruno und seine Anja lernten sich 2007 in der dritten Staffel der Show kennen, 2009 gaben sie sich das Jawort. 2015 nahmen sie sogar erneut an einer TV-Show teil: In "Stepping Out" bewiesen sie ihre Tanzqualitäten. Schäfer Heinrich machte weniger mit seinem Liebesleben, als mit seiner Musikkarriere auf sich aufmerksam: Der Kandidat der vierten Staffel konnte mit seinem "Schäferlied" damals Platz fünf der Single-Charts erreichen und tritt bis heute auf Mallorca auf.

Der Ableger und der Skandal

Während der Luxemburger Landwirt Guy oder auch Gerald Heiser aus Namibia noch in der regulären Sendung zu sehen waren, wurde 2019 die internationale Version "Bauer sucht Frau International" an den Start gebracht. In dem Spin-off gehen die Kandidatinnen und Kandidaten auf Liebessuche ins Ausland und lernen dort deutschsprachige Landwirte und Bäuerinnen kennen. Dazu laden die Single-Männer und auch -Damen wie gewohnt die Auserwählten auf ihren Hof ein. Beim Stall ausmisten, Feldarbeiten und der Tierversorgung stellt sich heraus, ob es zwischen den Pärchen außerhalb Deutschlands funkt.

Mit dem Ableger ist auch ein Skandal verbunden, den viele "Bauer sucht Frau"-Fans in diesem Jahr schockierte. Kandidat Andreas aus Guatemala war ab April 2024 bei der angeblichen Suche nach seiner Traumfrau zu sehen. Doch während der Ausstrahlung meldete er sich auf seinem Instagram-Account zu Wort und erklärte, schon "seit 25 Jahren" verheiratet zu sein. RTL zog Konsequenzen und schnitt den Kakaobauern komplett aus der Show. "RTL und die Produktion bedauern, dass Andreas mit seinem Verhalten nicht nur sie, sondern auch die Zuschauer und Zuschauerinnen und seine Bewerberinnen getäuscht hat. Daher reagiert der Sender umgehend und Bauer Andreas wird nicht länger Teil der Sendung sein", erklärte RTL in einem Statement auf seiner Webseite. Andreas behauptete auf Instagram, dass sowohl seine Bewerberinnen als auch die Produktion in Guatemala von seiner Ehe erfahren haben. Das bestreitet der Sender jedoch.