Musik Metallica: Sie wollen im The Sphere in Las Vegas spielen Metallica möchten im The Sphere in Las Vegas auftreten. Die ‚Enter Sandman‘-Musiker würden an dem futuristischen Veranstaltungsort, der für seine immersiven Video- und Audiofunktionen mit einer riesigen LED-Leinwand bekannt ist, gerne ein „verrücktes Erlebnis“ für ihre Fans inszenieren. Auf die Frage nach dieser Möglichkeit erzählte Gitarrist Kirk Hammett jetzt in einem Interview mit dem ‚Hollywood […]