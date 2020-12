06.12.2020 20:37 Uhr

Spaßkanone Nico Stank: Weihnachten muss er immer weinen

Nico Stank zählt zu den Abräumern des Jahres - bei Tikok und Instagram. Die Spaßgranate begeistert die immer größer werdende Fanbase mit lustigen Clips. Und das hat auch damit zu tun, dass er vor Selbstironie nur so strotzt, bevor er sich über andere Zeitgenossen lustig macht.

Doch nicht nur das! Dann wäre da noch sein Gesicht! Das hat man doch immer mal irgendwo gesehen? Doch wo nur. Diese und andere Fragen mussten wir Nico Stank, dem ausgebildeten Schauspieler, Synchronsprecher und leidenschaftlichen Fotografen, stellen.

Nico, Du bist echt vielseitig, fällt’s aber in letzter Zeit als dauerplappernder Comedian auf. Wie würdest Du Dich selbst bezeichnen?

Also in meinem Instaprofil steht Schauspieler, Comedian und Fotograf. Mir wurde schon oft gesagt, ich müsse mich auf eines festlegen, aber ich möchte mich gar nicht auf eine Sache beschränken. Ich mache das, was mir Spaß macht. Wie man in meinen neusten Videos sehen kann, probiere ich mich gerade auch in anderen Berufen aus.

Was ist das Besondere an Nico Stank?

Ich weiß nicht, ob das so besonders ist, aber ich bin einfach nur froh, mich endlich akzeptiert zu haben. Ohne dies hätte ich nicht die Möglichkeit, mich künstlerisch so zu entfalten. Man sollte sich selber einfach nicht zu ernst nehmen.

Warum bist du bei Insta und TikTok gelandet?

Auf Insta und TikTok bin ich tatsächlich nur durch Freunde gelandet, die meinten ich solle doch unbedingt lustige Videos drehen und sie dort posten. Comedy machte mir schon immer Spaß und ich bin so dankbar für diese positive Resonanz, den ganzen Support und all die tollen Nachrichten, die ich dort täglich bekomme. Vor allem aber auch bei ernsteren Themen. Ich hätte niemals gedacht, dass mal ein Video von mir viral gehen könnte.

Man kennt Dich auch von Stand-Up-Auftritten aus Shows wie „Nightwash“. Was ist der Unterschied zu Deine Comedy-Clips im Netz?

Beim Stand-Up hat man natürlich das Live Publikum und deren Reaktionen, den persönlichen Austausch mit den Menschen, die Atmosphäre und das Lachen. Dies vermisse ich tatsächlich sehr in dieser Corona Zeit. Umso dankbarer bin ich, dass ich Menschen über Social Media zum Lachen bringen und ihnen die Zeit während dieser Krise etwas aufheitern kann.

Woher nimmst Du Deine Ideen?

Meine Ideen kommen eigentlich von überall: aus dem Alltag, Geschichten von Freunden oder TikTok. Viele dieser Ideen stammen von Geschehnissen aus meinem Leben, die mir tatsächlich passiert sind. An der einen oder anderen Stelle nur etwas überspitzt.

Du wurdest professionell in Gesang, Tanz und Schauspiel ausgebildet. Woher hast Du Dein Tanztalent und würde das für „Let’s Dance“ reichen?

Das hoffe ich doch, aber bei meiner Kunstfigur Nicola bin ich mir ziemlich sicher! Vielleicht darf sie ja mal zu „Let’s Dance“.

Wofür steht der Fotograf Nico Stank?

Für Photoshop und Facetune. Hast du mal die Leute mal vorher gesehen?! (Lacht)

Wo siehst du dich in der Zukunft?

In meiner eigenen Comedyshow. Nicola als Außenmoderatorin in Interviews mit Passanten, coolen Gästen, Stand-Up zwischendurch – sowie witzigen Comedysketchen!

Was wäre Deine Traumrolle?

Ich bin ein Riesen-Horrorfan und würde unfassbar gerne mal in einem mitspielen. Aber in einem Guten! So was wie „The Conjuring“!

Was planst Du in nächster Zeit? Es sind ja für Künstler keine leichten Zeiten!

Es war ein tolles Projekt mit Nicola geplant, das wurde aufgrund von Corona erst einmal verschoben. Ich habe noch ganz viele Ideen für andere Charaktere, aber dazu will ich noch nichts verraten.

Wusstest Du, dass du einen Doppelgänger hast? Briten-Popstar James Morrison!

Tatsächlich nicht! Meistens werde ich mit Benedict Cumberbatch oder Bruce Springsteen verglichen.

Wie lustig ist Weihnachten immer bei dir? Und wie werden die Festtage in diesem Pandemie-Jahr für Dich?

Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und muss tatsächlich an Weihnachten immer weinen (lacht). Ich verbringe diese Jahr bei meiner Familie im Ruhrgebiet. Das Motto ist diese Jahr „Bad Taste“. Ich muss mir noch einen kitschigen-hässlichen Weihnachtspullover besorgen.