Neuer Film "Unstoppable" „Spektakulär!“ Ben Affleck gerät über Jennifer Lopez ins Schwärmen

Jennifer Lopez und Ben Affleck machen nur noch beruflich gemeinsame Sache. (smi/spot)

SpotOn News | 04.11.2024, 16:32 Uhr

Die Ehe von Ben Affleck und Jennifer Lopez ist Geschichte - dennoch steht die Promotion ihres gemeinsamen Films "Unstoppable" an. Produzent Affleck hat über die Performance seiner Noch-Ehefrau nur drei Worte zu sagen.

Die Trennung von Jennifer Lopez (55) ist durch – doch das hält Ben Affleck (52) nicht davon ab, seine Ex-Partnerin und Noch-Ehefrau in den höchsten Tönen zu loben. Denn es steht Promoarbeit für den gemeinsamen Film "Unstoppable" an. Ben Afflecks jüngste Arbeit als Produzent soll am 6. Dezember in die US-Kinos kommen. Jennifer Lopez spielt in dem Film eine wichtige Rolle als Mutter des Helden, des einbeinigen Ringers Anthony Robles (36).

Mit "Entertainment Tonight" führte Ben Affleck an der Seite von Matt Damon (54) und Cillian Murphy (48, "Oppenheimer") ein Videointerview zu ihrem gemeinsamen Film "Small Things Like These". Im Rahmen des Gesprächs kam die Rede auch auf "Unstoppable". Und Affleck geriet ins Schwärmen über alle Beteiligten. Über die Leistung seiner Ex sagte er nur drei Worte "Jennifer ist spektakulär".

"Unstoppable" erzählt die wahre Geschichte von Anthony Robles, der mit nur einem Bein zur Welt kam. Dennoch schafft er es am College zum Champion im Ringen, auch durch die Unterstützung seiner Mutter. Die Hauptrolle verkörpert Jharrel Jerome (27), in weiteren Rollen sind Bobby Cannavale (54) und Don Cheadle (59) zu sehen.

Im März freute sich Ben Affleck noch auf die Zusammenarbeit mit JLo

Eingetütet haben Affleck und Lopez die Zusammenarbeit noch während ihrer kurzlebigen Ehe. Im März 2023 freute sich Ben Affleck noch auf die Arbeit mit seiner damaligen Gattin. "Was für ein Spaß, was für eine Freude, etwas mit ihr zu machen, zu sehen, wie toll sie ist", schwärmte er damals in einem TV-Interview mit "CBS News".

Dass JLo hauptsächlich seinetwegen in "Unstoppable" mitspielt, will Affleck gar nicht leugnen. "Sie kann es nicht so aussehen lassen, als würde sie mir einen Gefallen tun, aber das tut sie tatsächlich."

Im August dieses Jahres reichte Jennifer Lopez dann die Scheidung ein. Nach gerade einmal zwei Jahren Ehe. Bennifer hatten am 16. Juli 2022 in Las Vegas geheiratet. Am 20. August 2022 folgte eine große und traditionellere Hochzeitszeremonie in Georgia. Das Paar war bereits vor zwanzig Jahren liiert, die Verlobung platzte damals allerdings.