„Spencer“: Jack Farthing wird zu Prinz Charles

Jack Farthing wird in eine Royal-Rolle schlüpfen. (mia/spot)

25.03.2021 21:19 Uhr

Mit Kristen Stewart ist die Rolle der Lady Di im neuen Film "Spencer" schon lange besetzt. Nun wurde endlich auch ihr Prinz Charles gefunden.

„Spencer“, der neue Film über Prinzessin Diana (1961-1997) mit Kristen Stewart (30, „Personal Shopper“) in der Hauptrolle, hat seinen männlichen Hauptakteur gefunden. Den Part von Prinz Charles (72) wird Jack Farthing (35, „The Riot Club“) übernehmen, berichtet „Entertainment Weekly“. Lady Di und der britische Thronfolger waren 15 Jahre lang verheiratet, von 1981 bis 1996.

(K)eine leichte Entscheidung?

Der Film wird derzeit in Großbritannien gedreht. Er konzentriert sich auf ein einziges Wochenende im Leben von Lady Di. An diesem verbrachte sie Weihnachten mit der königlichen Familie auf dem Landsitz Sandringham in Norfolk und traf die Entscheidung, ihre Ehe mit Prinz Charles zu beenden.

Weitere Darsteller, die in dem Film des Regisseurs Pablo Larraín (44, „Jacky“) zu sehen sein werden, sind Timothy Spall (64, „Sweeney Todd“), Sean Harris (55, „The King“) und Sally Hawkins (44, „Shape of Water“). Der Film soll im Herbst dieses Jahres veröffentlicht werden.