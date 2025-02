Stars Spice Girls Emma Bunton und Mel B: Reunion in Südkorea

Emma Bunton - Global Gift 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2025, 09:00 Uhr

Die Fans wünschen sich sehnlich ein Comeback der 'Wannabe'-Gruppe - nun gab es immerhin eine kleine Reunion.

Emma Bunton und Mel B haben im November gemeinsam an einer Reality-TV-Show teilgenommen.

Die beiden Popstars sind Ende 2024 heimlich nach Seoul, Südkorea, geflogen, wo sie neben K-Pop-Idolen für eine TV-Show sangen. Ein Insider verrät gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Eine Reunion der Spice Girls ist in weiter Ferne. Wenn Emma und Mel also wieder auf der Bühne stehen und gemeinsam einen Spice Girls-Song singen, könnte das für die Fans einem Comeback am nächsten kommen, auch wenn es mit K-Pop-Stars und nicht mit Geri Horner, Melanie C und Victoria Beckham sein wird.“

Laut dem Insider sind die beiden Musikerinnen nicht die einzigen in Europa bekannten Stars, die an dem Format teilgenommen haben. „Sie sind Ende letzten Jahres nach Südkorea geflogen und waren einige Tage am Set, wo sie sich mit anderen Pop-Veteranen gemessen haben. Allein mit ihnen an Bord ist es eine große Show. Aber es gibt auch Boy George und eine Menge anderer Chartstürmer, die die Leute zum Einschalten animieren werden.“

Die Reality-Show wird auf Apple TV ausgestrahlt und enthält auch Auftritte von Rapperin Megan Thee Stallion und ‚Gangnam Style‘-Interpret Psy. An Mel B wird die Spice Girls-Reunion wohl nicht scheitern: Die 51-Jährige verriet kürzlich, dass sie gerne etwas Besonderes mit ihren Ex-Bandkolleginnen organisieren würde, um den 30. Jahrestag ihrer Hit-Single ‚Wannabe‘ (1996) zu feiern.

„Einmal ein Spice Girl, immer ein Spice Girl. Wir fühlen uns alle so, aber wir kommen jetzt zusammen, weil wir wissen, dass wir, wenn wir etwas machen wollen, anfangen müssen, Dinge zu planen, um sie richtig zu machen“, erklärte sie gegenüber ‚Apple Music 1‘.