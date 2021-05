Spice Girls: Gibt es einen neuen Spice World Film?

04.05.2021 16:08 Uhr

Die trashige Klamauk-Komödie "Spice World" war 1997 ein Muss für alle pubertären Spice Girls Fans. Jetzt soll die britische Band ein "Spice World: The Movie"-Sequel planen.

Geri Horner soll die Führung des möglichen Projekts übernommen haben und mit einem renommierten Drehbuchautor für ein mögliches Skript für das spannende Projekt arbeiten.

Zum 25. Jubiläum

Das Sequel soll im kommenden Jahr pünktlich zum 25. Jubiläum des kultigen Musicals erscheinen und Berichten der „Bizarre“-Kolumne der „The Sun“-Zeitung sollen die Bandmitglieder Melanie C, Emma Bunton und Mel B bei dem Projekt mit an Bord sein, während sie alle hoffen, dass die Idee auch das ehemalige Bandmitglied Victoria Beckham ansprechen könnte, die bei der Reunion-Tournee der Band 2019 nicht mit dabei war.

Das sagt ein Insider

Ein Insider enthüllte: “Die Mädels haben darüber gesprochen, wie sie das Jubiläum des Films feiern können und denken aktiv darüber nach, ein ironisches Sequel zu machen. Sie haben einen Drehbuchautoren kontaktiert, der darüber nachdenkt, an dem Projekt zu arbeiten und sie tasten sich damit langsam nach vorne. Es befindet sich noch in den Anfängen, aber sie reden mit renommierten Namen in der Branche, was beweist, dass sie ein Comeback auf die große Leinwand ernst nehmen.”