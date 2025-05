Stars Spice Girls: Update zu ihrer Reunion-Tournee 2026 zum 30. Jubiläum von ‚Wannabe‘

Bang Showbiz | 03.05.2025, 14:00 Uhr

Einige Mitglieder der Spice Girls sollen zögern, im nächsten Jahr für eine Reunion-Tournee wieder zusammenzukommen.

Die Band plant für das Jahr 2026 eine große Tournee zum 30. Jahrestag der Veröffentlichung ihrer ‚Wannabe‘-Debütsingle.

Doch Mel C, die die Band zusammen mit Mel B, Emma Bunton, Victoria Beckham und Geri Horner gründete, verriet jetzt, dass nicht alle Bandmitglieder mit an Bord seien. Die Künstlerin sagte im ‚No Filter with Kate Langbroek‘-Podcast: „Nächstes Jahr wird ein großes Jahr für uns sein und das müssen wir irgendwie würdigen.“ Mel C erklärte, dass aber einige der Bandmitglieder noch mehr davon „überzeugt“ werden müssen, erneut mit auf der Bühne zu stehen. Der Star enthüllte: „Wir sprechen also darüber, wie das aussehen wird, und ich, Melanie – da bin ich mir sicher – und Emma [Bunton] würden wieder mit auf der Bühne stehen. Aber manchmal muss man andere noch etwas mehr überzeugen.“ Mel verriet zudem, dass sie sich sehr darüber freuen würde, zum ersten Mal seit 2012 wieder mit all ihren Bandkolleginnen auf der Bühne stehen zu können.