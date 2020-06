Spice Girls: Welttournee für nächstes Jahr geplant?

Die Spice Girls sollen 2021 auf Welttournee gehen. Ein Insider, der Melanie C (Sporty Spice) nahesteht, enthüllte, dass die Girlgroup im nächsten Jahr für Auftritte nach Amerika, Australien und Europa reisen werden.

Wie zu erwarten, wird Victoria Beckham (Posh Spice) bei den Auftritten jedoch nicht mit dabei sein.

Ein Insider erklärte gegenüber der „The Sun“: „Es wird ein wichtiges Jahr werden und die Mädels sind aufgeregt. Nach allen Problemen, die durch Corona entstanden, muss es etwas geben, auf das man sich freuen kann und sie wollen 2021 auf Tournee gehen.“

Letzte Tour brachte Millionen

Die „Spice Up Your Life“-Stars, die aus den Mitgliedern Emma Bunton (Baby Spice), Geri Horner (Ginger Spice), Mel C (Sporty Spice) und Mel B (Scary Spice) bestehen, konnten mit ihrer letzten Tour Millionen einnehmen.

Über eine mögliche Tournee durch Amerika enthüllte Sporty Spice Melanie in einem Interview mit „Entertainment Tonight“: „Das hoffe ich, das hoffe ich wirklich. Wir reden die ganze Zeit, wir reden darüber, was wir machen möchten, über jegliche Optionen, die wir haben.“

Und weiter: „Wir würden es lieben, mehr Konzerte zu geben, das würden wir wirklich. [Dieses Jahr] ist offensichtlich verrückt und keiner weiß bisher, was mit Konzerten passieren wird. Aber ich persönlich würde Spice Girls-Auftritte in Amerika, Südamerika, in Südostasien und in Ostasien gut finden und es begrüßen, endlich nach Australien zu kommen.“ (Bang)