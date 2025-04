Film ‚Spider-Man: Brand New Day‘ erscheint im Juli 2026

Bang Showbiz | 01.04.2025, 17:00 Uhr

‚Spider-Man: Brand New Day‘ soll am 31. Juli 2026 in die Kinos kommen.

Der kommende Marvel-Blockbuster wird Tom Hollands vierter Solo-Auftritt als beliebter Superheld sein, und Sony hat nun offiziell bekannt gegeben, dass der Film den Titel ‚Spider-Man: Brand New Day‘ trägt und nächstes Jahr erscheinen wird.

Auf der Bühne der CinemaCon sagte Regisseur Destin Daniel Cretton: „Jeden Tag erkunde ich die nächste Stufe dieser erstaunlichen Figur mit einem Team von unglaublichen Künstlern aus der ganzen Welt. Wie man schwingt, wie man eine emotionale Geschichte und eine Fahrt erschafft, die wir noch nie zuvor gesehen haben.“ Weil es auf der CinemaCon aber Tradition sei, neue Details über Filme preiszugeben, die bisher noch nicht bekannt sind, ließ sich der Filmemacher dazu hinreißen, einige Dinge zu verraten: „Sie sagen mir, es sei Tradition, etwas über den Film zu erzählen, das niemand weiß. Wir haben einen Trailer, obwohl wir noch nichts veröffentlicht haben.“ Als Tom Holland auf der Leinwand erschien, verriet er: „Ich weiß, wir haben euch mit einem massiven Cliffhanger verlassen.“ Danach wurde der Titel ‚Spider-Man: Brand New Day‘ eingeblendet.

Unter der Regie des Regisseurs von ‚Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings‘ wird ‚Spider-Man: Brand New Day‘ an ‚Spider-Man: No Way Home‘ aus dem Jahr 2021 anknüpfen. Tom Holland feiert darin seine Rückkehr als titelgebender Spinnenmann und seine Verlobte Zendaya – die die Freundin des Helden, Michelle „MJ“ Jones, spielt, wird ebenfalls erneut zu sehen sein. Außerdem gehört ‚Stranger Things‘-Star Sadie Sink zur Besetzung, obwohl die Figur, die sie in dem Film spielen wird, noch nicht bekannt gegeben wurde.

Obwohl noch keine offizielle Synopsis zur Verfügung gestellt wurde, wird vermutet, dass ‚Spider-Man: Brand New Day‘ wahrscheinlich nach den Ereignissen von ‚Avengers: Doomsday‘ spielen wird, der im Mai 2026 in die Kinos kommen soll. ‚Spider-Man: Brand New Day‘ sollte ursprünglich am 24. Juli 2026 erscheinen, aber Sony hat ihn um eine Woche nach hinten verschoben hat – was bedeutet, dass der Film zwei Wochen nach Hollands anderem Blockbuster für Sir Christopher Nolan, ‚The Odyssey‘, in die Kinos kommen wird.