Edelfan auf der Tribüne Spiel gegen FC Bayern: Rod Stewart fiebert mit Celtic Glasgow mit

Rod Stewart unter den Fußballfans im Celtic Park. (jom/spot)

SpotOn News | 13.02.2025, 08:26 Uhr

Das ließ sich der Edelfan nicht entgehen: Rod Stewart feuerte am Mittwoch im Celtic Park in Glasgow auf der Tribüne seinen Verein Celtic Glasgow an. Beim Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern brachte er dem Verein jedoch kein Glück.

Der britische Rockstar Rod Stewart (80) ist ein treuer Fan von Celtic Glasgow und zeigt sich regelmäßig im Stadion. So ließ sich der Musiker auch das Play-off-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern nicht entgehen und besuchte die Heimpartie seines Vereins in Glasgow.

Gut gelaunt im Interview

Bevor er gemeinsam mit Sohn Alastair Stewart (19) auf der Tribüne im Celtic Park Platz nahm, gab er laut "Daily Express" noch ein amüsantes Interview für CBS Sports, das in den sozialen Medien für Begeisterung sorgte. Zunächst forderte Stewart die Fans scherzhaft dazu auf, "die Klappe zu halten", als diese lautstark zu singen begannen, während er sprach. Zudem gab er gut gelaunt zu: "Ich habe ein paar getrunken. Sie sollten mich besser aus der Sendung holen. Ich blamiere mich gerade!" Gegenüber dem Moderator gab er sich abschließend zuversichtlich: "Es könnte ein großer Abend werden. Was auch immer passiert, ich bin so stolz auf diesen Club."

Stewart musste letztlich eine Niederlage seines Vereins mit ansehen. Die Münchner setzten sich knapp mit 2:1 durch. Das Rückspiel FC Bayern München gegen Celtic Glasgow steht nun am 18. Februar an.