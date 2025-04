Stars Spike Lee hat A$AP Rocky wegen eines Memes auf Instagram gecastet

Spike Lee - BFI Fellowship - January 2023 - Marc Baptiste BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2025, 09:00 Uhr

Der Regisseur hat dem Rapper eine Rolle in seinem Film 'Highest 2 Lowest' gegeben.

Spike Lee gab A$AP Rocky eine Rolle in seinem Film ‚Highest 2 Lowest‘, nachdem er ein Meme auf Instagram gesehen hatte.

Der Regisseur engagierte den Musiker für sein neuestes Projekt, als er ein Foto sah, auf dem Rocky mit dem oscarprämierten Schauspieler Denzel Washington verglichen wurde. In der neusten Ausgabe des Podcasts ‚7PM in Brooklyn‘ erzählte Lee: „Es ist lustig, dass ich mir vor vier oder fünf Jahren etwas auf Instagram anschaute und die Leute sagten, dass A$AP Rocky wie Denzels Sohn aussieht. Ich sah diese Memes und dann benutzten wir das im Film.“ Von dem Talent des Hiphop-Stars ist der Filmemacher derweil überzeugt. Lee verrät: „Ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Resultat des Films und ich freue mich darauf, ihn mit der Welt zu teilen.“

Seine erste Filmrolle ergatterte A$AP Rocky bereits 2015 im Film ‚Dope‘. Im vergangenen Jahr drehte er außerdem ‚If I Had Legs I’d Kick You‘, der im Januar in die Kinos kam. ‚Highest 2 Lowest‘ ist derweil eine neue Verfilmung des japanischen Streifens ‚High and Low‘, der von Akira Kurosawa inszeniert wurde und 1963 in die Kinos kam. Spike Lees neuestes Projekt soll im Mai beim legendären Filmfestival im französischen Cannes präsentiert werden.