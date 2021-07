„Sex and the City“ Spin-Off: Das sind die neuen Gesichter

Glomex

28.07.2021 12:43 Uhr

Sarah Jessica Parker und Co. kehren in einem Spin-Off zu "Sex and the City" zurück. Seit kurzem laufen dafür die Dreharbeiten in New York. Neben den damaligen Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon hat der US-Streamingdienst HBO Max nun vier weitere Darsteller angekündigt.

