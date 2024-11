Stars Tom Hardy: Umzug nach L. A.? Nein, danke! Tom Hardy sprach darüber, dass er sich nie zu einem Umzug nach Los Angeles verführen lassen würde. Der ,Venom: The Last Dance‘-Star, der drei Kinder aus verschiedenen Beziehungen hat, spielte zwar in Hollywood-Blockbustern mit, aber er besteht darauf, dass es keinen Ort auf der Welt gibt, an dem er lieber wäre als in seinem geliebten […]